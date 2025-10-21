坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役條件

▲坤達。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

藝人閃兵案今（21日）新北檢發動第三波行動，Energy團員坤達也在拘提名單當中。稍早經紀公司發聲，坤達今飛到加拿大工作，一接到消息立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。消息讓許多網友震驚，「氣胸手術也是騙人的嗎？」

坤達於2005年11月因「自發性氣胸」住院，並且緊急做肺部導流手術，2019年拍攝偶像劇《月村歡迎你》時，劇中還有半裸鏡頭，當時他胸口有氣胸的術後疤痕，工作人員協助靠上妝遮掩疤痕入鏡，因而免除兵役。

有網友在Dcard發文，「坤達也承認閃兵了」。底下一票網友驚呼，「我心目中的清流之一，就這樣翻車了」、「好不容易合體爆紅結果是這個結局」、「之前拍戲說什麼因為開刀留下來刀疤，要工作人員幫忙遮是怎樣？演戲演全套嗎？」「看到真的是蠻失望的，前幾天還特別去看他們的表演」。

有網友猜測背後原因，「可能當初因為氣胸開刀，但沒有符合免役的條件，請人幫忙做病歷達到免役，才會說逃兵」、「感覺開刀是真的，只是還是沒有達到免役的程度」、「可能實際病情沒辦法不當兵，需要一些非事實的文件」。

底下還有網友分享個人經歷，「氣胸是要發生過兩次，且兩次都有手術，By曾經氣胸過的我要當兵時遇到的狀況」、「自發性氣胸要3個月內引流兩次或開刀，就免役了，by自己經驗」、「我國中也自發性氣胸並開刀切除，開刀切除破裂的肺泡，依規定也不需要當兵，甚至不需要體檢，但我現在依然可以參加路跑之類的活動，就把自己當作沒得過一樣去過生活，否則就跟沒治好一樣」。

坤達經紀公司表示，「本公司所屬藝人謝坤達，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」並表示，坤達今日中午剛抵達國外工作，但一接到消息立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。

根據免役體位條件規定，自發性氣胸免役條件為，曾兩側皆發作，或三年內同側發作二次以上；曾接受肺組織切除手術，有病理報告可資證明；經治療一年以上，有輕度以上肺功能障礙。