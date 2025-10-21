　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北部人做好準備！3天「一片紫紅」飆超大豪雨　從此變天

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

風神颱風外圍環流與東北季風交互作用影響，中央氣象署今（21日）晨0時5分持續發布8縣市「豪雨特報」，其中台北市山區已達超大豪雨等級，桃園以北至花蓮還是有大雨發生，除了雨，風力也很強勁。氣象專家直指，目前共伴降雨進度約只有3分之1，未來三天北部宜花依舊是一片紫紅，有總雨量破千的氣勢。

氣象署發布豪雨特報，今日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨發生機率，台北市、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市、桃園市及新竹縣有局部大雨或豪雨，苗栗、花蓮有局部大雨，提醒民眾注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣象署預報，風神目前正在南海北部朝西前進，颱風北側廣闊、深厚且水氣豐沛的外圍環流與東北季風於台灣北部近海一帶輻合，雲系發展旺盛，北部及東北部迎風面受地形影響，造成新竹以北及東北部地區顯著降雨，尤其雙北地區已有局部超大豪雨發生，最大之時雨量為宜蘭縣東澳81毫米，出現最大3小時雨量為新北市新北182毫米；昨（20日）最大累積雨量為台北市鞍部445毫米。

氣象署提醒，今天雨勢來到最大，預計大台北、基隆、宜蘭為降雨最顯著區，有豪雨等級以上降雨，宜蘭地區、尤其山區和近宜蘭的局部北花蓮山區，以及雙北山區、北海岸民眾嚴防豪大雨，此外桃園以北及花蓮，甚至至竹苗、東南部、中南部山區，也較容易降雨，北東多雨天氣將持續到周末。西半部雖然沒有什麼雨，但近幾天風力依然會相當強勁，馬澎、綠島蘭嶼和桃園、苗栗至嘉義沿海空曠地區有9到11級強陣風，普遍易有6到8級強陣風：西半部地區、金門、宜、花沿海空曠地區。

民間氣象粉絲團「台灣颱風論壇」分析，根據最新出爐的氣象署總雨量預報，桃園以北及宜蘭山區，已經上看1200毫米，平地也預計上看600至1000毫米雨量，是非常經典，教科書等級的共伴豪雨事件；而未來3天，北部、宜花持續是紫紅一片，確實很有預報總雨量破千的氣勢。

台灣台風論壇指出，明天過後，雖然共伴效應漸褪，但光靠東北季風的吹拂，北基宜雨勢仍相當明顯，「北部人要有壞天氣可能一路到連假的心理準備。」至於西半部，雖然山脈已把雲雨擋掉大半，但颱風外圍環流還是多少影響，預計陰天偶陣雨。大格局上，台灣就此就進到東北季風的季節，各地夏天已不會回來，算是宣告初秋來到。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

10/19 全台詐欺最新數據

快訊／美股三大指數齊揚　蘋果股價創歷史新高

受東北季風與颱風「風神」外圍環流雙重夾擊，北台灣雨勢猛烈。中央氣象署預報員李孟軒指出，台北市、新北市24小時累積雨量已超過400毫米，達到大豪雨等級，氣象署已進入「劇烈豪雨加強作業」階段。雷達回波顯示，北部與東北部仍有劇烈降雨，傍晚後雨勢將逐步移向宜蘭、北花蓮一帶，預估未來24小時新竹以北與宜蘭都有豪雨等級（200毫米以上）雨勢，其中新北、宜蘭與台北山區恐出現超過350毫米的大豪雨，類似天氣將持續到後天白天。

