普天精舍圖書館重啟　惟覺圓寂10周年特展同步推出

▲普天精舍圖書館相隔10年重啟，提供優質閱覽環境。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮中台禪寺所屬的普天精舍圖書館封閉長達10年後，於今年8月正式重啟、開放民眾進館閱讀；另今年正值中台禪寺開山祖師惟覺安公老和尚圓寂10週年，暨普天精舍30週年，即日起至10月31日也推出「一念大悲──虛空化現千百億」白描觀音三十二應身相特展，邀請民眾在書香與筆墨間尋回心的安定與自在。

普天圖書館位於埔里市區普天精舍的5樓，佔地200多坪，空間寬敞寧靜，自2003年啟用後即是市區繼埔里鎮立圖書館後提供民眾閱讀、借書的重要文化空間，但因管理志工有限，加上疫情等因素，10年前被迫暫停對外開放至今；館方表示，為敦親睦鄰、廣結善緣與社區深化人文關懷，推廣閱讀與文化教育，於今年8月2日正式重啟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

普天圖書館總召集人林秋惠表示，這次重啟歷時10個月籌備，經募集動員超過60位志工人力、疫情緩解後，從空間規劃、整修佈置、書籍分類重新整頓軟硬體設施，打造出嶄新的開放式空間與主題書區，並以「觀・自在－從心開始閱讀」為主題，搭配普天精舍30周年特展，重新開啟埔里人心靈的閱讀之門。

林秋惠指出，普天圖書館目前館藏約有3萬冊，也持續添購新書、在完成圖書編碼後會陸續上架；館內也提供近60個男、女眾閱讀區，讓使用者專心讀書；除週四全天閉館，周一至周五開館時間為下午2時至5時及晚間7時至9時，週六開館時間則是上午9時至中午12時，以及下午2時至5時，週日全天開館，從上午9時至中午12時、下午2時至5時、晚間7時至9時，歡迎民眾多加利用。