　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普天精舍圖書館重啟　惟覺圓寂10周年特展同步推出

▲普天精舍圖書館相隔10年重啟，提供優質閱覽環境。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲普天精舍圖書館相隔10年重啟，提供優質閱覽環境。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮中台禪寺所屬的普天精舍圖書館封閉長達10年後，於今年8月正式重啟、開放民眾進館閱讀；另今年正值中台禪寺開山祖師惟覺安公老和尚圓寂10週年，暨普天精舍30週年，即日起至10月31日也推出「一念大悲──虛空化現千百億」白描觀音三十二應身相特展，邀請民眾在書香與筆墨間尋回心的安定與自在。

普天圖書館位於埔里市區普天精舍的5樓，佔地200多坪，空間寬敞寧靜，自2003年啟用後即是市區繼埔里鎮立圖書館後提供民眾閱讀、借書的重要文化空間，但因管理志工有限，加上疫情等因素，10年前被迫暫停對外開放至今；館方表示，為敦親睦鄰、廣結善緣與社區深化人文關懷，推廣閱讀與文化教育，於今年8月2日正式重啟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲普天精舍圖書館相隔10年重啟，提供優質閱覽環境。（圖／埔里鎮公所提供）

普天圖書館總召集人林秋惠表示，這次重啟歷時10個月籌備，經募集動員超過60位志工人力、疫情緩解後，從空間規劃、整修佈置、書籍分類重新整頓軟硬體設施，打造出嶄新的開放式空間與主題書區，並以「觀・自在－從心開始閱讀」為主題，搭配普天精舍30周年特展，重新開啟埔里人心靈的閱讀之門。

▲普天精舍圖書館相隔10年重啟，提供優質閱覽環境。（圖／埔里鎮公所提供）

▲普天精舍圖書館相隔10年重啟，提供優質閱覽環境。（圖／埔里鎮公所提供）

林秋惠指出，普天圖書館目前館藏約有3萬冊，也持續添購新書、在完成圖書編碼後會陸續上架；館內也提供近60個男、女眾閱讀區，讓使用者專心讀書；除週四全天閉館，周一至周五開館時間為下午2時至5時及晚間7時至9時，週六開館時間則是上午9時至中午12時，以及下午2時至5時，週日全天開館，從上午9時至中午12時、下午2時至5時、晚間7時至9時，歡迎民眾多加利用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
富邦啦啦隊女神出國脫了！　比基尼包不住「超兇上圍」
女兒遭餐廳男員工摸頭髮　伊萊媽氣炸
快訊／新竹縣緊急宣布「4校」明日停班課
氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

普天精舍圖書館重啟　惟覺圓寂10周年特展同步推出

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

北台灣狂收土石流警報　農業部解答！全台「14地紅色警戒」名單曝

獨／四川航空風雨中轉降高雄！全機尖叫　被困2hrs乘客爆氣

雙北明上班課　汐止內湖居民收「土石流警戒」嘆：大家多保重

北部雨彈狂炸！雙北雨量「衝破400毫米」　共伴效應濕到後天

台北港「海水倒灌潰堤」影片曝光　掀瘋浪狂掃怪手

LIVE／暴雨轟北台！共伴效應炸出350毫米雨量　氣象署最新說明

北市21日正常上班上課　網灌爆蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

普天精舍圖書館重啟　惟覺圓寂10周年特展同步推出

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

北台灣狂收土石流警報　農業部解答！全台「14地紅色警戒」名單曝

獨／四川航空風雨中轉降高雄！全機尖叫　被困2hrs乘客爆氣

雙北明上班課　汐止內湖居民收「土石流警戒」嘆：大家多保重

北部雨彈狂炸！雙北雨量「衝破400毫米」　共伴效應濕到後天

台北港「海水倒灌潰堤」影片曝光　掀瘋浪狂掃怪手

LIVE／暴雨轟北台！共伴效應炸出350毫米雨量　氣象署最新說明

北市21日正常上班上課　網灌爆蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

讓文化主體發聲！　從聯合國宣言到澄清湖的原住民族國家博物館

女兒遭餐廳男員工摸頭髮　伊萊媽氣炸：說不出的噁心感

新北男撞死阿嬤「太緊張」棄車逃亡　士檢聲押獲准

不斷更新／新竹縣緊急宣布4校停班停課　台中正常上班上課

Nissan「大空間露營車」日本推小改款！車宿更好睡12月中開賣

北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選彰縣長：我一直在路上

美周記／派對彩色睫毛膏好吸睛、「香氛魔法盒」上妝、保養一次到位

驗證主機自動充電　國防部：海鯤號後續海測需待安全達標

【要離婚了XD】被陌生女親會怎樣？老公直男發言+巴老婆頭

生活熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

北市上班上課　網灌蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

不滿封園批「連中共都幹不出」　雪羊道歉

新北人收到警訊通知　里長電話被打爆

更多熱門

相關新聞

埔里樂活運動館　今年底將完成可行性評估

埔里樂活運動館　今年底將完成可行性評估

為推動全齡友善運動環境並提升公共設施服務效能，南投縣政府繼南投市及草屯鎮後，規劃人口約7.6萬人的埔里鎮興建第3座樂活運動館；該案自去年中啟動以來，陸續辦理興辦事業計畫、期初說明會、問卷調查及可行性評估等作業，現透過公聽會廣納各界意見、納入細部規劃，預定於今年底完成可行性評估。

山城有聲演唱會10/18埔里鎮地母廟登場

山城有聲演唱會10/18埔里鎮地母廟登場

新北市圖推「月台賞閱」　親子共享最暖儀式感

新北市圖推「月台賞閱」　親子共享最暖儀式感

嘎哩CHILL嗨嗨‧秋之市教師節連假埔里登場

嘎哩CHILL嗨嗨‧秋之市教師節連假埔里登場

埔里鎮移除巨大黑腹虎頭蜂窩　專家：低海拔市區罕見

埔里鎮移除巨大黑腹虎頭蜂窩　專家：低海拔市區罕見

關鍵字：

埔里鎮普天精舍圖書館白描觀音三十二應身相特展惟覺

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面