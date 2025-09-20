「嘎哩CHILL嗨嗨‧秋之市」教師節連假埔里登場

▲「嘎哩CHILL嗨嗨 秋之市」將於教師節連假於埔里鎮登場。（圖／翻攝「Feeling18-18度C巧克力工房」粉絲專頁，下同）

記者高堂堯／南投報導

9月28日教師節連假將屆，埔里鎮「Feeling18巧克力工房」將於 9月27日至29日 推出秋日限定活動「嘎哩CHILL嗨嗨 秋之市」，集結在地美食、手作、生活選品，且所有攤位報名費也將捐予在地公益慈善團體，為民眾帶來好吃、好逛、又好玩，還能做愛心公益的秋日體驗。

主辦單位表示，「嘎哩CHILL嗨嗨 秋之市」以文青風市集方式，網羅甜點飲品、文創手作、風格生活等多元品牌，提供手作選品創作者分享展售，讓遊客除享受Feeling18巧克力，也能發掘更多特色選品，攤位報名費則將捐予「良顯堂社會福利基金會」與「南投家扶中心埔里服務處」，讓品牌參與市集的同時，也能為在地公益盡一份心力。

此外，本次市集也安排精彩舞台表演，包括9月27日（六）的南投家扶中心舞獅表演、暨大熱音社、街頭藝人駐唱；9月28日（日）的曼暉舞蹈表演、泡泡秀、暨大熱音社、魔術秀；9月29日（一）的喜裂克文化藝術舞團、YOYO家族-葡萄姊姊&羚羊哥哥，帶給觀眾滿滿驚喜。

主辦單位提醒，「嘎哩CHILL嗨嗨 秋之市」活動地點在埔里鎮「18度C巧克力工房」第一停車場，誠摯邀請民眾攜手家人好友，一同來埔里走走逛逛。