茶博一心二夜演唱會大成功　山城有聲演唱會10/18埔里鎮接力登場

▲埔里鎮「山城有聲演唱會」18日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投茶博會本周日圓滿落幕，系列活動「一心二夜」演唱會2場狂吸13萬人跨世代歌迷參與，埔里鎮公所也將在10月18日主辦「山城有聲演唱會」，再度邀請台灣天團玖壹壹領銜開唱，演出陣容曲目從嘻哈、經典到台語流行，希望引起老中青世代的共鳴和音樂熱潮。

2025「山城有聲演唱會」記者會14日在Feeling18巧克力工房舉行，由埔里在地的「原動力樂團」搖滾開唱、炒熱現場氣氛；鎮長廖志城、日月潭國家風景區管理處長柯建興、縣議員蘇昱誠、鎮民代表詹文平、Feeling18巧克力工房董事長茆晉日牂並與在地樂團一同宣告：「埔里最強聲浪，準備開轟！」

鎮長廖志城表示，埔里以優良氣候、水質、紹興酒與美女等聞名，是全台最具魅力的山城之一，這次首度舉辦「山城有聲演唱會」，希望讓更多人聽見埔里的聲音、看見埔里的美，帶動觀光與地方文化發展；另隔天（19日）一早在埔里福興溫泉區還將舉辦第10屆「埔里山城派對馬拉松」、逾4000位喜好路跑民眾報名參加，演唱會就像是盛大迎賓的「選手之夜」，歡迎鄉親、各地跑友一起來聽音樂、賞山城、遊埔里。

鎮公所農觀課指出，本次演唱會以「本土狂潮．世代共鳴」為主題，卡司有嘻哈代表的台灣天團玖壹壹、歌聲甜美的「軍中情人」方季惟再現經典旋律、台語金嗓曾瑋中、紅人榜人氣王翁鈺均、療癒系樂團好樂團，以及家鄉驕傲「原動力樂團」輪番上陣。

鎮公所說明，活動在10月18日（六）晚間6時起於地母廟第8停車場登場，為免費進場，下午5時30分起現場將發放摸彩券與星光手拍棒，每人限領1份，還安排摸彩活動，頭獎為43吋液晶電視，並有氣炸鍋、掃地機器人、電烤箱、美式咖啡機等多項好禮，摸彩中獎民眾可於活動結束前憑存根聯及身分證明領獎；更多節目資訊與驚喜名單，將陸續公布於「2025埔里鎮山城有聲演唱會」粉絲專頁。