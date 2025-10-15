　
地方 地方焦點

茶博一心二夜演唱會大成功　山城有聲演唱會10/18埔里鎮接力登場

▲埔里鎮「山城有聲演唱會」18日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲埔里鎮「山城有聲演唱會」18日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投茶博會本周日圓滿落幕，系列活動「一心二夜」演唱會2場狂吸13萬人跨世代歌迷參與，埔里鎮公所也將在10月18日主辦「山城有聲演唱會」，再度邀請台灣天團玖壹壹領銜開唱，演出陣容曲目從嘻哈、經典到台語流行，希望引起老中青世代的共鳴和音樂熱潮。

2025「山城有聲演唱會」記者會14日在Feeling18巧克力工房舉行，由埔里在地的「原動力樂團」搖滾開唱、炒熱現場氣氛；鎮長廖志城、日月潭國家風景區管理處長柯建興、縣議員蘇昱誠、鎮民代表詹文平、Feeling18巧克力工房董事長茆晉日牂並與在地樂團一同宣告：「埔里最強聲浪，準備開轟！」

▲埔里鎮「山城有聲演唱會」18日登場。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮長廖志城表示，埔里以優良氣候、水質、紹興酒與美女等聞名，是全台最具魅力的山城之一，這次首度舉辦「山城有聲演唱會」，希望讓更多人聽見埔里的聲音、看見埔里的美，帶動觀光與地方文化發展；另隔天（19日）一早在埔里福興溫泉區還將舉辦第10屆「埔里山城派對馬拉松」、逾4000位喜好路跑民眾報名參加，演唱會就像是盛大迎賓的「選手之夜」，歡迎鄉親、各地跑友一起來聽音樂、賞山城、遊埔里。

鎮公所農觀課指出，本次演唱會以「本土狂潮．世代共鳴」為主題，卡司有嘻哈代表的台灣天團玖壹壹、歌聲甜美的「軍中情人」方季惟再現經典旋律、台語金嗓曾瑋中、紅人榜人氣王翁鈺均、療癒系樂團好樂團，以及家鄉驕傲「原動力樂團」輪番上陣。

鎮公所說明，活動在10月18日（六）晚間6時起於地母廟第8停車場登場，為免費進場，下午5時30分起現場將發放摸彩券與星光手拍棒，每人限領1份，還安排摸彩活動，頭獎為43吋液晶電視，並有氣炸鍋、掃地機器人、電烤箱、美式咖啡機等多項好禮，摸彩中獎民眾可於活動結束前憑存根聯及身分證明領獎；更多節目資訊與驚喜名單，將陸續公布於「2025埔里鎮山城有聲演唱會」粉絲專頁。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德　今抵刑事局偵訊
玖壹壹師弟被抓成破口！　勾惡律師百萬保金黑幫出的
北車大廳女遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施
快訊／收盤前大單敲進！台積電刷新天價　台股飆漲
37歲八點檔女星宣布結婚、懷孕！　放閃照曝光
快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉了
別再轉傳北車性侵影片！　黃捷：對受害者是二度傷害

南投茶博千人擂茶排成國徽12道光芒為國家慶生

南投茶博千人擂茶排成國徽12道光芒為國家慶生

今天是雙十國慶日，南投世界茶業博覽會下午舉辦「千人擂茶」活動，230組擂茶報名秒殺、現場席位也仿照國旗排成國徽的「12道光芒」，為國家慶生；縣長許淑華表示，因今晚國慶焰火在南投施放，茶博會也湧入大量人潮、買氣特別好，邀請民眾把握機會參加最後2天活動。

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

韓國瑜參訪茶博邀國人遊南投看國慶焰火

韓國瑜參訪茶博邀國人遊南投看國慶焰火

南投茶博開幕3天吸30萬人潮

南投茶博開幕3天吸30萬人潮

南投茶博會「音浪之夜」　再吸7萬年輕歌迷狂歡

南投茶博會「音浪之夜」　再吸7萬年輕歌迷狂歡

埔里鎮山城有聲演唱會茶博會一心二夜演唱會

