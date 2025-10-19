馬太鞍溪橋便道不排除預警封閉　「風神」共伴明後天最劇烈

▲馬太鞍溪橋涵管便道。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風及風神颱風外圍環流影響，北部及東半部未來一周都有明顯雨勢。交通部公路局表示，馬太鞍溪橋臨時便道啟動預警性防災應變機制，達4條件將預警性封閉，包括便道水位達行動值、發生震度達5弱（含）以上地震等。

中央氣象署表示，明、後天風神颱風帶來的東南風及東北季風可能在東北部及東部外海產生滯留鋒，海面上的強降雨將順著風向移入到宜花、北海岸地區及大台北山區，將是共伴效應帶來降雨最明顯的時候。

由於花蓮縣光復鄉災後復原仍未完成，風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應又將為東部帶來強降雨。公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，針對台9線231k+952馬太鞍溪橋臨時便道，啟動預警性防災應變機制，不排除視情況實施封閉管制措施。

東區養護工程分局指出，馬太鞍溪橋臨時便道預警封閉條件包括中央緊急應變協調中心指示辦理時；林保署通知達紅色警戒時；涵管便道水位達行動值時；發生地震達5弱（含）以上時，將立即封閉。

東區養護工程分局表示，目前花蓮地區已出現降雨，工務段已派員加強巡查監測，並隨時掌握水位變化及邊坡穩定狀況，呼籲用路人留意氣象情資及封閉道路資訊，且颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，應避免進入山區道路。