生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

記者周湘芸／台北報導

受風神颱風外圍環流及東北季風影響，台北市及新北市日累積雨量已達350毫米，台北、新北山區及基隆北海岸3日累積雨量將達1000毫米，今天晚間起雨區逐漸往東移動，宜蘭雨勢更明顯，北花蓮降雨也逐漸增加。

▲▼定量降水預報。（圖／氣象署提供）

▲定量降水預報。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天受風神颱風外圍環流及東北季風影響，降雨更明顯，台北市及新北市局部24小時累積雨量達350毫米以上，為大豪雨等級，宜蘭也有100毫米以上。 

李孟軒指出，風神颱風目前位於台灣西南方650公里海面，未來偏西再往西南方朝越南移動，明天逐漸遠離。今、明天東南方暖濕氣流及東北風會合，桃園以北及東北部雨勢最明顯。

李孟軒表示，今天白天桃園及大台北雨勢最明顯，今晚到明晨強降雨往東邊移動，宜蘭雨勢更劇烈，北花蓮降雨也逐漸增加；明天白天至後天清晨降雨熱區在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭，有豪雨等級以上降雨，北花蓮也有局部豪雨，其他地區為局部降雨。

他指出，北部及宜花地區未來24小時有局部大雨，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭雨量達350毫米以上，未來3日累積雨量預估在桃園以北、宜蘭地區、新竹山區及花蓮山區有機會達500毫米，台北市、新北市山區及基隆北海岸更有800至1200毫米，相當可觀，可能有積淹水或山崩風險。

李孟軒表示，氣象署已發布陸上強風特報，台灣各沿海及離島都要留意，西半部內陸及台北更有8至9級陣風，雲林以北至桃園及馬祖也有平均風力9級、陣風11級。另外，台灣海峽已有3米以上浪高，北部海面更有機會達6米浪高。

