雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」

▲風神颱風。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

受東北季風及風神颱風外圍環流影響，雙北市昨天截至今天上午累積雨量已超過300毫米，今天宜蘭、基隆北海岸、雙北仍有局部豪雨等級以上降雨機率，預計持續到周四，中央氣象署不排除在今天發布較大規模或較劇烈豪雨加強作業。

中央氣象署預報員李孟軒表示，昨天起受東北季風及風神颱風外圍環流影響，天氣不穩定，新竹以北已有局部豪大雨，預計持續到周三，若降雨持續明顯，氣象署今天可能發布較大規模或劇烈豪雨加強作業，密集更新降雨資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李孟軒表示，目前位於台灣西南方600公里的風神颱風中心附近有劇烈對流發展，今天偏西北西到西移動，明天轉西南西往越南移動，並逐漸遠離台灣。今、明天外圍環流順著東南方移入台灣上空，目前東部及北部海面、北部及東北部陸地有劇烈對流，桃園以北及宜蘭時雨量有40至80毫米。

▲桃園以北及宜蘭累積雨量達200毫米以上。（圖／氣象署提供）

李孟軒指出，昨天截至今天上午9時，桃園以北及宜蘭累積雨量都有局部200毫米以上，最明顯在雙北市，其中，新北市石碇區已有338.5毫米，台北市南港區也有300毫米。

未來一周降雨趨勢，他表示，今、明天受東北季風及風神颱風影響，北部及東半部有大雨或豪雨，宜蘭、基隆北海岸、雙北容易有局部豪雨等級以上降雨，24小時雨量可能達350毫米。周三颱風遠離，南側、東南側仍是低壓帶，新竹以北、宜蘭及花蓮有大雨及豪雨，尤其宜蘭仍有豪雨以上等級降雨。

他指出，周五、周六降雨緩和，但東北季風影響，桃園以北及宜蘭仍有局部大雨。下周日另一波東北季風增強，帶來較乾空氣，降雨會進一步趨緩。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒表示，受東北季風影響，周四前各地高溫都在26度以下，周五及周六會再回溫，下周日另一波東北季風增強，屆時降雨明顯區域有降溫至20度機率。

另外，他也說，沿海及各離島可能出現8級至11級陣風，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）