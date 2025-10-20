貴州景區推「無繩高空彈跳」　自由落體跳下去「一張網」撐著

記者魏有德／綜合報導

貴州新晉網紅景區「花江峽谷大橋」近日測試一項名為「無繩蹦極（高空彈跳，下同）」的新型極限運動挑戰項目，引起外界熱議。影片中，測試用的沙袋從高處垂直掉入安全網的畫面驚險刺激，也讓外界對其安全性產生疑慮。景區方回應，目前該項目仍在測試階段，預計22日後正式向公眾開放。

▲貴州花江峽谷大橋景區將推出「無繩高空彈跳」。（圖／翻攝微博，下同）

《湖南日報》報導，近日，貴州花江峽谷大橋無繩蹦極測試視頻在網絡上引發廣泛關注。視頻中，沙袋從高處垂直墜落入下方安全網，畫面驚險，激起網友對這項新型極限運動安全性與體驗方式的熱議。

據介紹，無繩蹦極與傳統有繩蹦極不同，體驗者不繫安全繩，將直接從跳台縱身躍下，落入面積約160平方公尺的巨型安全網中。安全網由四角固定，可承受人體衝擊，並可緩慢降至底部平台，方便參與者安全離開。體驗高度可在20至50公尺間自由選擇，價格約1600元（人民幣，下同）。

工作人員指出，目前測試使用150斤與200斤兩種沙袋模擬不同體重落網狀態，確保安全網承重與彈力穩定。花江峽谷大橋將提供兩種體驗，位於橋中部的有繩蹦極已於9月底啟用，而無繩蹦極設於橋頭區域，即將開放。

花江峽谷大橋作為「世界第一高橋」旅遊區，9月底試營運後成為網紅景點，在大陸十一長假期間人潮踴躍。不過，不少遊客反映空中項目價格偏高，有繩蹦極「一跳要價近三千元」。景區價格表則顯示，盪繩收費1299元、蹦極2999元，另須加購60元保險，引發部分民眾質疑「收費過高」。