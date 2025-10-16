　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹人妻偷吃嬌喊太大了　被抓姦提出240萬求夫：別告訴小孩

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲人妻和男友人對話鹹濕，被丈夫看到告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人妻偷吃認識多年的好友小王，兩人互傳「讓妳嘴巴滿滿的」、「深到妳的子宮」、「可是太大了」等情色訊息。姦情被丈夫發現後，人妻表示願意賠240萬，要丈夫不要提告，也不能讓小孩知道她外遇，仍和小王一起被丈夫告上法院。新竹地院審理，法官判定人妻和小王侵害配偶權屬實，要連帶賠償60萬元。可上訴。

人夫控訴，他結婚20多年，和妻子小美(化名)育有一個小孩，卻在2022年間發現小美偷吃兩人認識多年的朋友阿志(化名)，並發生性行為。不過當時小孩正逢重要考試，他隱忍並未攤牌，直到2024年7月才向小美質問此事，小美也向他坦承偷吃。

人夫表示，直到2024年12月夫妻倆離婚，小美都不曾和阿志分手，甚至為了袒護阿志，提出以240萬元作為調解條件，要他放棄對兩人的民事求償權，還要求不得將她外遇的事告訴小孩，否則就要索賠50萬元的違約金，根本在踐踏他的尊嚴，讓他痛苦到去身心科看診，提告對兩人求償240萬精神撫慰金。

人夫也拿出小美和阿志的對話，包含阿志說「親我弟弟」、「好好的含著」、「吞下去會覺得妳連我的○○都愛吃」、「讓妳嘴巴滿滿的」、「每一下都要到最深的地方，○○會深到妳的子宮」、「整個進去後，妳會比較正常一點，（身體）有越來越不僵硬」。

小美也回應「你套套（指保險套）不是要給我做紀念的嗎？」、「怎麼又在我胸部親了一個紅紅…」、「後來我親親他，有喜歡嗎？可是太大了，(沒)辦法整個親下去，這種親，也會受不了的嗎」、「每次你都把我親得軟軟的」、「如果我沒說，你感覺得出我痛不痛的嗎？你每次進去的感覺，都是一(樣)的？」等語，人夫認為兩人發生了無數次的性行為。

不過審理時，阿志否認侵害配偶權，小美則沒有出庭，只具狀辯稱人夫非法翻拍她手機，不具證據能力，且她從未承認她和阿志有發生性行為，兩人只是認識多年的朋友，平常就會在line上互相開玩笑、嘴砲，緩解心理壓力，另240萬並非侵害配偶權的賠償，而是就婚後財產分配草擬的離婚條件。

法官認為，兩人從2022年6月到2024年5月間，2年來對話經常提及對方生殖器，也常討論性行為後的感想，內容相互調情、鹹濕露骨，已非一般同事或朋友往來所可比擬，已嚴重侵害配偶權，審酌人夫年度所得約412萬元，小美約103萬，阿志約378萬等情，判兩人要連帶賠償人夫60萬。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

台中無業男嫌鄰居「電視聲音太大」揮刀　好心修車廠老闆命危

快訊／台南貨車撞電桿！女夾困副駕駛座一度命危　轉加護病房搶救中

居酒屋吃霸王餐！他誆友人會來付帳　店家枯等2小時報警逮人

「風神」來襲！防颱大作戰啟動　行政院：執行力是防災關鍵

只因朋友不理他　KTV縱火奪5命！死囚彭建源求再審：不是故意的

快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓傷送醫

同島一命！新北消防結束11天花蓮救災　搜救犬將接力人道搜救

快訊／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局　呆坐現場畫面曝

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

台中無業男嫌鄰居「電視聲音太大」揮刀　好心修車廠老闆命危

快訊／台南貨車撞電桿！女夾困副駕駛座一度命危　轉加護病房搶救中

居酒屋吃霸王餐！他誆友人會來付帳　店家枯等2小時報警逮人

「風神」來襲！防颱大作戰啟動　行政院：執行力是防災關鍵

只因朋友不理他　KTV縱火奪5命！死囚彭建源求再審：不是故意的

快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓傷送醫

同島一命！新北消防結束11天花蓮救災　搜救犬將接力人道搜救

快訊／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局　呆坐現場畫面曝

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

直擊／潘迎紫大秀二頭肌：很大塊喔！　上健身房被小鮮肉搭訕「事情大條」

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

【帥狗英雄救貓】貼紙卡頭上...超MAN狗幫取下走人！

社會熱門新聞

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／台中驚悚砍殺！2人胸、頸中刀血噴滿地

5男為20歲正妹混戰　26歲情敵被捅17刀慘死

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

75歲翁花蓮救災失蹤已10天！家人報警也請鏟子超人幫忙

雅虎奇摩知識+：小孩過世4天怎處理？　禮儀師鍵盤揪兇

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

即／2月大男嬰突沒呼吸　119急送醫仍救不回

「中壢怪人」嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉血

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

更多熱門

相關新聞

轉貼「盧秀燕普發4萬」被移送　法官不罰

轉貼「盧秀燕普發4萬」被移送　法官不罰

有陳姓民眾與洪姓民眾日前在網路轉發有關「台中市長盧秀燕普發4萬」相關圖文，結果遭社維法移送裁罰。台中地院認為，陳男是對公共議題發表意見，屬言論自由範圍。洪男張貼之內容，一般民眾會持保留態度，若內容屬實，民眾應樂見其成，若不實，民眾僅會惋惜，不會感到恐慌，均不構成社維法，均不罰。

女學生慘遭狼師侵犯　「怕考不上第一志願」忍1年

女學生慘遭狼師侵犯　「怕考不上第一志願」忍1年

《隱秘角落》童星遭控劈腿家暴！狠踹演員女友不認愛

《隱秘角落》童星遭控劈腿家暴！狠踹演員女友不認愛

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

報警抓色色反被移送　人妻1原因不罰

報警抓色色反被移送　人妻1原因不罰

關鍵字：

外遇法院露骨對話判賠熱議

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面