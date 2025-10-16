新竹人妻偷吃嬌喊太大了　被抓姦提出240萬求夫：別告訴小孩

▲人妻和男友人對話鹹濕，被丈夫看到告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人妻偷吃認識多年的好友小王，兩人互傳「讓妳嘴巴滿滿的」、「深到妳的子宮」、「可是太大了」等情色訊息。姦情被丈夫發現後，人妻表示願意賠240萬，要丈夫不要提告，也不能讓小孩知道她外遇，仍和小王一起被丈夫告上法院。新竹地院審理，法官判定人妻和小王侵害配偶權屬實，要連帶賠償60萬元。可上訴。

人夫控訴，他結婚20多年，和妻子小美(化名)育有一個小孩，卻在2022年間發現小美偷吃兩人認識多年的朋友阿志(化名)，並發生性行為。不過當時小孩正逢重要考試，他隱忍並未攤牌，直到2024年7月才向小美質問此事，小美也向他坦承偷吃。

人夫表示，直到2024年12月夫妻倆離婚，小美都不曾和阿志分手，甚至為了袒護阿志，提出以240萬元作為調解條件，要他放棄對兩人的民事求償權，還要求不得將她外遇的事告訴小孩，否則就要索賠50萬元的違約金，根本在踐踏他的尊嚴，讓他痛苦到去身心科看診，提告對兩人求償240萬精神撫慰金。

人夫也拿出小美和阿志的對話，包含阿志說「親我弟弟」、「好好的含著」、「吞下去會覺得妳連我的○○都愛吃」、「讓妳嘴巴滿滿的」、「每一下都要到最深的地方，○○會深到妳的子宮」、「整個進去後，妳會比較正常一點，（身體）有越來越不僵硬」。

小美也回應「你套套（指保險套）不是要給我做紀念的嗎？」、「怎麼又在我胸部親了一個紅紅…」、「後來我親親他，有喜歡嗎？可是太大了，(沒)辦法整個親下去，這種親，也會受不了的嗎」、「每次你都把我親得軟軟的」、「如果我沒說，你感覺得出我痛不痛的嗎？你每次進去的感覺，都是一(樣)的？」等語，人夫認為兩人發生了無數次的性行為。

不過審理時，阿志否認侵害配偶權，小美則沒有出庭，只具狀辯稱人夫非法翻拍她手機，不具證據能力，且她從未承認她和阿志有發生性行為，兩人只是認識多年的朋友，平常就會在line上互相開玩笑、嘴砲，緩解心理壓力，另240萬並非侵害配偶權的賠償，而是就婚後財產分配草擬的離婚條件。

法官認為，兩人從2022年6月到2024年5月間，2年來對話經常提及對方生殖器，也常討論性行為後的感想，內容相互調情、鹹濕露骨，已非一般同事或朋友往來所可比擬，已嚴重侵害配偶權，審酌人夫年度所得約412萬元，小美約103萬，阿志約378萬等情，判兩人要連帶賠償人夫60萬。可上訴。