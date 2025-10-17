員旅去墾丁4天「老闆預算不足」改飛日本玩5天！一票+1：我們也是

▲員旅地點從墾丁變成日本。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，有網友表示，公司舉辦員工旅遊，本來要去墾丁4天3夜，但因為「費用太貴」，所以改成去日本四國玩5天4夜，消息曝光，羨煞一票網友。日本旅遊達人林氏璧也羨慕，直呼「好想到這間公司上班。」

一名網友在Threads發文，公司原本規劃員工旅遊前往墾丁4天3夜，卻因「預算不足」，而改成日本四國5天4夜，行程包括香川、愛媛、廣島與岡山。原PO還強調「不是開玩笑」，至於費用則不太清楚不清楚，「反正公司全包，機+酒跟伙食」。

日本旅遊達人林氏璧在臉書PO文，轉發貼文，「好委屈，員工只能被迫接受去日本了。雖然感覺會是個走馬看花拉車的行程，不過好想到這間公司上班哈哈。」他看了行程後，有些地點竟然是他沒去過的，「愛媛到廣島經過島波海道，我沒去過；廣島嚴島神社海上鳥居，我也沒去過，從墾丁改為去林氏璧都沒去過的日本，感覺好像有點帥」。

貼文曝光，不少網友大讚，出國玩真的比較便宜，「我家人公司也是喔，後來去沖繩5天4夜的團才15000超級開心的」、「我們家預算也不夠去國內旅遊，所以只能去馬來西亞賓城五星飯店渡假八天」、「我公司辦了兩天一夜宜蘭員旅後，隔年改出國旅遊」、「我們公司也是原本要去墾丁，改成去泰國」、「我們公司也是國旅經費不足，一人招待機加酒含早晚餐，改大阪環球5天4夜，不知道要多少業績才能看看墾丁的海，吃吃大街的美食跟調酒」。

也有網友看了原PO的行程後驚呼，「宮島很好玩耶，可以待一整天呢」、「廣島、岡山、愛媛、香川都是去了會愛上的地方，很舒適的地方」、「宮島，倉敷，尾道，四萬十，小豆島。隨便一個地方都可以待一天，就算坐著發呆也比去墾丁好」、「岡山很推薦喔，是個年輕活力的城市，附近倉敷在垂柳樹季節去也很美」。