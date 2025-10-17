　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

員旅去墾丁4天「老闆預算不足」改飛日本玩5天！一票+1：我們也是

▲▼桃園機場排隊民眾。（圖／記者徐文彬攝）

▲員旅地點從墾丁變成日本。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，有網友表示，公司舉辦員工旅遊，本來要去墾丁4天3夜，但因為「費用太貴」，所以改成去日本四國玩5天4夜，消息曝光，羨煞一票網友。日本旅遊達人林氏璧也羨慕，直呼「好想到這間公司上班。」

一名網友在Threads發文，公司原本規劃員工旅遊前往墾丁4天3夜，卻因「預算不足」，而改成日本四國5天4夜，行程包括香川、愛媛、廣島與岡山。原PO還強調「不是開玩笑」，至於費用則不太清楚不清楚，「反正公司全包，機+酒跟伙食」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本旅遊達人林氏璧在臉書PO文，轉發貼文，「好委屈，員工只能被迫接受去日本了。雖然感覺會是個走馬看花拉車的行程，不過好想到這間公司上班哈哈。」他看了行程後，有些地點竟然是他沒去過的，「愛媛到廣島經過島波海道，我沒去過；廣島嚴島神社海上鳥居，我也沒去過，從墾丁改為去林氏璧都沒去過的日本，感覺好像有點帥」。

貼文曝光，不少網友大讚，出國玩真的比較便宜，「我家人公司也是喔，後來去沖繩5天4夜的團才15000超級開心的」、「我們家預算也不夠去國內旅遊，所以只能去馬來西亞賓城五星飯店渡假八天」、「我公司辦了兩天一夜宜蘭員旅後，隔年改出國旅遊」、「我們公司也是原本要去墾丁，改成去泰國」、「我們公司也是國旅經費不足，一人招待機加酒含早晚餐，改大阪環球5天4夜，不知道要多少業績才能看看墾丁的海，吃吃大街的美食跟調酒」。

也有網友看了原PO的行程後驚呼，「宮島很好玩耶，可以待一整天呢」、「廣島、岡山、愛媛、香川都是去了會愛上的地方，很舒適的地方」、「宮島，倉敷，尾道，四萬十，小豆島。隨便一個地方都可以待一天，就算坐著發呆也比去墾丁好」、「岡山很推薦喔，是個年輕活力的城市，附近倉敷在垂柳樹季節去也很美」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「7:58被罵遲到」她怒頓日本職場！網曝1招：不敢欺負台灣人

摺衣服高手！UNIQLO店員「隱藏技能」超狂　網讚爆：不用攤開看了

員旅去墾丁4天「老闆預算不足」改飛日本玩5天！一票+1：我們也是

爽吃海鮮大餐喝到斷片！隔天胸痛...竟是2根「兇器」插食道險死

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆　網一算：月薪150萬

台鐵爆員工請病假被記曠職　產工怒吼：政府也是惡質資方

快訊／空服員猝逝風波　長榮航空14:30首度出面說明

【廣編】AI引領永續創新　2025台灣創新技術博覽會智慧永續館展出農業研發成果

搭機絕不靠窗！「妹子曝1坐位」超方便　一票人懂：還加價選位

清寒生繳不出1.8萬學費！「一票問責學校」同校生搖頭：不公平

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

「7:58被罵遲到」她怒頓日本職場！網曝1招：不敢欺負台灣人

摺衣服高手！UNIQLO店員「隱藏技能」超狂　網讚爆：不用攤開看了

員旅去墾丁4天「老闆預算不足」改飛日本玩5天！一票+1：我們也是

爽吃海鮮大餐喝到斷片！隔天胸痛...竟是2根「兇器」插食道險死

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆　網一算：月薪150萬

台鐵爆員工請病假被記曠職　產工怒吼：政府也是惡質資方

快訊／空服員猝逝風波　長榮航空14:30首度出面說明

【廣編】AI引領永續創新　2025台灣創新技術博覽會智慧永續館展出農業研發成果

搭機絕不靠窗！「妹子曝1坐位」超方便　一票人懂：還加價選位

清寒生繳不出1.8萬學費！「一票問責學校」同校生搖頭：不公平

彰化市值15億「1.7噸K他命」工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

男友求歡被拒「當場發飆提分手」！6千塊導火線曝 陳天仁：莫名其妙

薛茲爾狂締紀錄！相隔6年再度季後賽奪勝　史上第4位41歲以上勝投

《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

洋基主砲賈吉右肘免開刀　明年開季可全力出賽

鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

92歲素珠阿姨曬近照！「老娘我還很好喔」氣色絕佳網狂喊：好想你

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

生活熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

只挑新竹工作「想交往理工男」！網曝勵志故事

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

存股半年了　他每天「1舉動」網爆共鳴

飯店禁一次性用品「礦泉水、免洗餐具都不行」　上路時間、地點曝光

更多熱門

相關新聞

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

新竹一名人妻偷吃認識多年的好友小王，兩人互傳「讓妳嘴巴滿滿的」、「深到妳的子宮」、「可是太大了」等情色訊息。姦情被丈夫發現後，人妻表示願意賠240萬，要丈夫不要提告，也不能讓小孩知道她外遇，仍和小王一起被丈夫告上法院。新竹地院審理，法官判定人妻和小王侵害配偶權屬實，要連帶賠償60萬元。可上訴。

《隱秘角落》童星遭控劈腿家暴！狠踹演員女友不認愛

《隱秘角落》童星遭控劈腿家暴！狠踹演員女友不認愛

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

賴瑞隆會勘「柏油山」　被媒體追問卻落跑

賴瑞隆會勘「柏油山」　被媒體追問卻落跑

男友月入百萬又超合！她曝「唯一致命傷」怕被笑　釣出當事人

男友月入百萬又超合！她曝「唯一致命傷」怕被笑　釣出當事人

關鍵字：

公司旅遊國內觀光日本四國羨慕熱議

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面