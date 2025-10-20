　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

記者黃資真／新竹報導

新竹縣昨(19日)一名模特兒栗子，牽著自家的阿拉斯加犬「悶悶」外出散步時，遭一隻未牽繩的比特犬攻擊，在其他路人的幫助才成功將比特犬拉開，事後飼主更表示醫藥費太貴無法接受，調解陷入僵局。今(20日)動保處回應，經查該犬隻並未登記在飼主名下，若違反動保法事實明確，最高合計可處61.5萬元的罰鍰。

比特犬咬雪橇犬。（圖／Threads@davidyuyuyu 提供）

▲模特兒栗子帶愛犬外出散步，突遭未牽繩的比特犬攻擊。（圖／Threads@davidyuyuyu 提供）

模特兒栗子指出，19日上午10點多她牽著悶悶散步，行經中華路一處巷弄時，突然有一隻沒牽繩的比特犬衝上來，咬住牠的脖子，她一人完全無法把狗拉開，當下有名熱心男子衝上前試圖拉開，但拉扯許久完全沒用，後續又有另名熱心男子來幫忙，3人才終於把比特犬拉開，正好有附近住戶打電話通知飼主，他才知道自己的愛犬闖下大禍。

栗子說，悶悶被咬出大約10公分左右的傷口，還有肌肉撕裂傷，後續與比特犬飼主說明手術醫療費，但對方覺得太貴無法接受，雙方無法達成共識，她決定等動保人員介入調查後，再看看應該怎麼處理。

▲▼▲▼比特犬沒牽繩亂攻擊！民眾愛犬遭咬「傷口十公分噴血」　鄰居打電話飼主才現身。（圖／翻攝自threads

▲悶悶被咬出長達10公分的傷口。（圖／翻攝自threads@melvin_m0719）

新竹縣動保處回應，今早已接獲警方提供的資訊，經查該犬隻3年來並沒有相關攻擊紀錄，也未登記在飼主名下，預計今天會到飼主家中訪談，確認犬隻飼養情況。

動保處王課長指出，若經農業部「禁止飼養或輸入比特犬外觀辨識系統」判定，確認該犬隻為比特犬，可依動保法第8條「飼養經主管機關指定公告禁止之動物」，裁罰5萬以上、20萬以下罰鍰；且飼養比特犬未依規定申報主管機關登記，違反動保法第19條可裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

比特犬在無成年人陪同、未用1.5公尺以內的牽繩與透氣口罩的情況下，跑到外面活動，已違反動保法第20條第2項，可裁罰3萬以上、15萬以下罰鍰；另外該犬隻若無絕育證明，也將依動保法第22條開罰5萬以上、25萬以下罰鍰，總計4項規定，飼主恐怕得面臨最高61.5萬元的罰鍰。

10/19 全台詐欺最新數據

阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

新竹網紅雪橇犬「沒有門」散步時遭一隻未牽繩的比特犬衝出來咬住脖子，飼主用盡全身力氣拉不開，一名駕駛開車經過，趕緊衝下車幫忙，附近居民聞聲也趕來拉狗，最終飼主才姍姍來遲。

新竹縣比特犬攻擊未牽繩

