小模散步愛犬遭比特犬攻擊！脖子咬出10公分傷口濺血　恐怖影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣19日發生比特犬攻擊其他犬隻事件，居住在新竹縣竹北市的模特兒栗子牽著阿拉斯加犬「悶悶」出門散步時，在中華路遭到一隻沒牽繩的比特犬攻擊，所幸有其他2名路人幫忙，才將比特犬成功拉開，整個畫面被目擊者拍下，至於比特犬的飼主則是接到狗狗闖禍的電話後才趕到現場。

栗子事後在Threads還原事件經過，她19日上午10點多牽著悶悶出門散步，不料行經中華路一處巷弄時，突然有一隻沒牽繩的比特犬衝上來，她還來不及做出任何反應，比特犬就咬住了悶悶的脖子，她一個人完全無法拉開比特犬，焦急的大喊求救。

栗子說，事件發生後，有一名熱心男子看見情況，火速衝上來要拉開比特犬，但2人拉扯了好久，比特犬仍緊緊咬住悶悶不放，直到又有一位熱心男子上前幫忙，才成功將2隻狗狗分開，後來是有附近的住戶在現場，打電話給比特犬的飼主，飼主才趕到現場處理。

▲2名熱心男子衝上前試圖將比特犬拉開。（圖／網友davidyuyuyu授權使用）

她指出，悶悶被咬出一個非常深，大約10公分左右的傷口，且還有肌肉撕裂傷，最初聯繫的動物醫院還無法處理，所幸最後找到可以處理的動物醫院，才完成手術縫合傷口。她也透露，她後來跟比特犬飼主說明醫療費，結果對方覺得太貴無法接受，遲遲無法達成共識，她決定等動保人員介入調查後，再看看應該怎麼處理，「大不了就是提告民事求償！」

她也無奈說，這隻比特犬就像一顆不定時炸彈，不只一位鄰居說這隻比特犬之前就曾咬過人及其他狗狗，這種飼主究竟為何到現在都還沒有受到應有的懲罰，「悶悶很大隻都已經傷成這樣，萬一今天是小型犬呢？」

▲悶悶被咬出大約10公分的傷口。（圖／翻攝自threads）

其他網友看了貼文後紛紛表示，「這種飼主真的要給他好好教訓一下，我曾經也是遛狗為了要保護自家狗狗被一隻沒綁牽繩的狗咬」、「狗狗不懂，難道飼主也不懂嗎，不牽繩又放養，真的太可惡了」、「比特犬不是規定一定要用牽繩跟戴嘴套嗎，飼主不會養就不要養，可以去跟動保處檢舉了」。