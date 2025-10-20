陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

▲福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方18名「心戰大隊」成員個資。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）



記者陶本和／台北報導

大陸官媒央視旗下的《日月譚天》，日前公布台灣心戰大隊18成員名單身分個資，並接獲「島內爆料」，揭露台灣5家企業是心戰大隊的外圍企業。不過，一名長期觀察認知戰動態的資安人士20日受訪時說，中方公布的這18人資訊，可以從公開網站、新聞報導、社群平台上檢索，其中公布某人的身分證字號，經回推今年應該已90歲了；他質疑，中方所購獲的情資，確定不是遇到詐騙嗎？

這位資安人士受訪時表示，台灣的政府採購與中國不同，都是透明公開，在「台灣採購公報網」、「開放政府標案」，都能查到政府單位的公開採購、招標資料。

他說，以這些遭指涉公司的標案為例，分別來自於「國防部政戰局」、「光華之聲廣播電台」，標案名稱如「官方網站架設」、「大數據作業系統租賃」、「電腦軟體線上版」、「衛星設備維護保養」等，從招標到決標，所有相關資訊都秉持透明的原則。

資安人士說，中方所指涉的這些公司，就是負責搭建心戰大隊針對大陸的反動宣傳網站、心戰大隊大數據作業系統租賃項目、心戰大隊美工編輯軟體採購項目、心戰大隊衛星設備保養方案。他說，這些公開資訊再自然不過的事了，卻煞有其事提出所謂的「爆料」。

至於日前廈門公安局的公告，稱掌握台灣的國軍心戰大隊18名成員秘密情資，還發出懸賞一事。資安人士說，對方聲稱是接獲台灣民眾的舉報，掌握了核心人員的機密身分，還號召網軍提供更多情報，以換取一萬元人民幣獎金。

資安人士說，事實上，這18人的相關資訊全部都可以從公開網站、新聞報導，甚至社群平台上檢索，根據中方所公布的身分證字號，經回推發現今年應該已經超過90歲了。他苦笑說，付了錢拿到這樣子品值的情資，不知道是不是遇到詐騙？

對於中方近期的相關動作，陸委會日前也已有回應，強調中共此等作為是「法律戰」與「心理戰」，更是國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，企圖對我國軍人員與民間企業，運用所謂「台灣網友協助檢舉」、「相關被點名人員在台生活遇到障礙」等，妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。

陸委會表示，中共此等作為，並非針對台灣個人或個別企業，而是透過跨國鎮壓對台灣民眾的集體脅迫，未來並可能擴及百工百業，其目的是企圖形塑對台長臂管轄的假象，擾亂我軍心與民心，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。國人必須清楚認知。

▼中共官媒點名5家企業 為「心戰大隊」提供支援。（圖／翻攝微博）

