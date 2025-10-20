　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

▲▼ 福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方「心戰大隊」 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

▲福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方18名「心戰大隊」成員個資。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

記者陶本和／台北報導

大陸官媒央視旗下的《日月譚天》，日前公布台灣心戰大隊18成員名單身分個資，並接獲「島內爆料」，揭露台灣5家企業是心戰大隊的外圍企業。不過，一名長期觀察認知戰動態的資安人士20日受訪時說，中方公布的這18人資訊，可以從公開網站、新聞報導、社群平台上檢索，其中公布某人的身分證字號，經回推今年應該已90歲了；他質疑，中方所購獲的情資，確定不是遇到詐騙嗎？

這位資安人士受訪時表示，台灣的政府採購與中國不同，都是透明公開，在「台灣採購公報網」、「開放政府標案」，都能查到政府單位的公開採購、招標資料。

他說，以這些遭指涉公司的標案為例，分別來自於「國防部政戰局」、「光華之聲廣播電台」，標案名稱如「官方網站架設」、「大數據作業系統租賃」、「電腦軟體線上版」、「衛星設備維護保養」等，從招標到決標，所有相關資訊都秉持透明的原則。

資安人士說，中方所指涉的這些公司，就是負責搭建心戰大隊針對大陸的反動宣傳網站、心戰大隊大數據作業系統租賃項目、心戰大隊美工編輯軟體採購項目、心戰大隊衛星設備保養方案。他說，這些公開資訊再自然不過的事了，卻煞有其事提出所謂的「爆料」。

至於日前廈門公安局的公告，稱掌握台灣的國軍心戰大隊18名成員秘密情資，還發出懸賞一事。資安人士說，對方聲稱是接獲台灣民眾的舉報，掌握了核心人員的機密身分，還號召網軍提供更多情報，以換取一萬元人民幣獎金。

資安人士說，事實上，這18人的相關資訊全部都可以從公開網站、新聞報導，甚至社群平台上檢索，根據中方所公布的身分證字號，經回推發現今年應該已經超過90歲了。他苦笑說，付了錢拿到這樣子品值的情資，不知道是不是遇到詐騙？

對於中方近期的相關動作，陸委會日前也已有回應，強調中共此等作為是「法律戰」與「心理戰」，更是國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，企圖對我國軍人員與民間企業，運用所謂「台灣網友協助檢舉」、「相關被點名人員在台生活遇到障礙」等，妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。

陸委會表示，中共此等作為，並非針對台灣個人或個別企業，而是透過跨國鎮壓對台灣民眾的集體脅迫，未來並可能擴及百工百業，其目的是企圖形塑對台長臂管轄的假象，擾亂我軍心與民心，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。國人必須清楚認知。

▼中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」提供支援。（圖／翻攝微博）

▲▼中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」提供支援。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出G7生死戰
雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業
陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛
快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢
快訊／台北市升級紅色警戒！下到深夜　7縣市豪大雨特報
有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後
快訊／陸軍24歲中尉副連長　營舍墜樓身亡
新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780
比特犬狂咬「3人拉不開」！飼主姍姍來遲：醫藥費為什麼那麼貴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有Plan C跟Plan D給輝達選擇

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

傳上校局長下令索機密、浮編預算　顧立雄：勿枉勿縱盡速完成調查

快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢

台灣民意民調／7成4失望花蓮洪災無人負責　國人一面倒不滿縣府表現

揭鄭麗文當選黨主席該加速面對「這問題」　陳學聖：準備好了嗎？

海鯤號11月難交艦！每天罰19萬　顧立雄：時程安排未理解現實困難

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

海軍局長違法蒐集漢光機密　少校：這樣做我睡覺都會怕

海軍局長：要給我拿到！　竟違法蒐集漢光機密

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有Plan C跟Plan D給輝達選擇

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

傳上校局長下令索機密、浮編預算　顧立雄：勿枉勿縱盡速完成調查

快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢

台灣民意民調／7成4失望花蓮洪災無人負責　國人一面倒不滿縣府表現

揭鄭麗文當選黨主席該加速面對「這問題」　陳學聖：準備好了嗎？

海鯤號11月難交艦！每天罰19萬　顧立雄：時程安排未理解現實困難

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

海軍局長違法蒐集漢光機密　少校：這樣做我睡覺都會怕

海軍局長：要給我拿到！　竟違法蒐集漢光機密

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海砂公寓將變身15層大樓

《我獨自升級》遊戲11月發售　化身「成振宇」支援4名玩家Boss戰

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有Plan C跟Plan D給輝達選擇

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

熟悉的國民黨最對味！

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

白文鳥Cosplay「香草冰淇淋」　杯子裡變一球完美融入

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

政治熱門新聞

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

中共介入藍營選舉要「拉下賴清德」　總統府：盼以國家利益優先

趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝、下水道清理完成！　

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選　最大收穫「國民黨承認中共介選」

BP粉色旋風席捲港都　綠對比台中酸：只剩1主角

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

海軍局長：要給我拿到！　竟違法蒐集漢光機密

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

海軍局長違法蒐集漢光機密　少校：這樣做我睡覺都會怕

鄭麗文贏郝龍斌　藍內部指「反朱氛圍」是成因：黃復興有了宣洩口

更多熱門

相關新聞

海基會：赴陸被捕一貫道信眾已達10人！

海基會：赴陸被捕一貫道信眾已達10人！

海基會秘書長羅文嘉17日表示，台灣一貫道的多名信眾去年在中國大陸被逮捕，今年又持續有人被捕，而且抓得更多，應從即日起避免赴陸，不管是不是進行宗教活動，連旅遊、觀光、就學也最好避免。

陸委會：勿參加中共「台灣光復80週年大會」

陸委會：勿參加中共「台灣光復80週年大會」

港女北車遭性侵　陸委會：一定還被害人公道

港女北車遭性侵　陸委會：一定還被害人公道

嗆民進黨政府阻撓宗教交流　國台辦：想製造「兩岸一家仇」

嗆民進黨政府阻撓宗教交流　國台辦：想製造「兩岸一家仇」

陸嚴懲「台心戰大隊」恐牽連親友？

陸嚴懲「台心戰大隊」恐牽連親友？

關鍵字：

台灣心戰大隊中方爆料資安專家陸委會國際警戒

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面