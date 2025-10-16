　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：勿參加中共「紀念台灣光復80週年大會」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會16日表示，中共在10月25日前後期間，舉辦以消滅我國主權及捏造台灣歸屬於中國的「台灣光復」相關活動，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動。

陸委會提到，今年是二次世界大戰結束80週年，80年前，中華民國軍民付出巨大犧牲擊敗侵略者；今年也是古寧頭戰役勝利76週年，1949年10月25日，我軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍，全體台灣人民共同守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國的主權，銘記這段歷史，反抗侵略者併吞，才是紀念這個日子的真正意義。

陸委會指出，中共近年來一再虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的錯假敘事，扭曲二戰歷史文件，宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽政治框架，並企圖透過舉辦各類型活動，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的。

陸委會強調，鐵的事實是，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣從未為中華人民共和國統治！而中共在10月25日前後期間，舉辦以消滅我國主權及捏造台灣歸屬於中國的「台灣光復」相關活動，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動。

陸委會說，期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，與自由民主的憲政秩序，「回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。」

陸委會還說，中華民國台灣經過民主洗禮，已是完整實踐「國民主權」的主權國家，與中華人民共和國互不隸屬也是客觀事實及台海現狀，「台灣的未來，應在民主憲政體制下，由台灣全體人民共同決定。面對中共持續對台施壓脅迫，呼籲國人堅定信念，共同捍衛國家主權及守護得來不易的自由民主。」

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

香港一名女子日前在台北車站大廳遭到通緝犯性侵，目前已搭機離台。陸委會副主委、發言人梁文傑表示，他們對於這樣的事件感到相當遺憾，也很難過，目前案件已經由檢警偵辦當中，一定會還給被害人公道。

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

