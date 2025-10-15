陸嚴懲「台心戰大隊」恐牽連親友？　國台辦：若未涉嫌犯罪不追究

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸方針對我「心戰大隊」18名核心人員公開發布懸賞通告，包括清查掌握250多名成員的真實身分與職責，聲稱表現「惡劣」者將依法嚴懲，最重可至死刑、終身追責或缺席審判，是否牽連其家人親友入境陸港澳或牽連相關法律責任？對此，大陸國台辦指出，司法機關將嚴格依照相關法法規定起訴工作法相關規定，對犯罪嫌疑人的合法權益與充分按照「罪責自負」原則，「犯罪嫌疑人的家庭或親友，如未涉嫌犯罪，不會追究。」

福建廈門市公安局11日對台灣心戰大隊的18名核心人員公開發布懸賞通告，大陸《央視》新媒體「日月譚天」也發文補指出，除了250餘名成員的真實身分與職責已查清，警告在其內部表現「惡劣」者將依法嚴懲，最重可至死刑、終身追責或缺席審判

針對上述懸賞通告，《東森新媒體ETtoday》提問，「隔著海峽，陸方如何落實相關審判？並且如何保證整個司法程序符合國際人權標準與公正審判原則，尤其是在缺席審判的情況下。這些被公布身分心戰大隊人員，背後也有家庭或親友，甚至可能都是不知情者，陸方未審先公佈個資，已經影響其在台灣的家屬生活（如父母、配偶、子女），未來是否影響他們出入境港澳陸，以及受到法律或行政的連帶牽連？」

陳斌華表示，「台灣是中國的一部分」，公安機關對台灣軍方心理作戰大隊涉嫌違法犯罪的骨幹發佈懸賞通告，是落實依法懲治「台獨」頑固分子、分裂國家，煽動分裂國家犯罪的意見的具體行動是維護兩岸同胞共同利益，而中華民族根本利益的正義之舉。

陳斌華表示，公安機關通過這樣的方式，根據涉案符合中華人民共和國刑事訴訟法相關規定，司法機關將嚴格依照相關法法規定起訴工作法相關規定，對犯罪嫌疑人的合法權益與充分按照「罪責自負」原則。「犯罪嫌疑人的家庭或親友，如未涉嫌犯罪，不會追究。」



針對民進黨批評大陸威脅「心戰大隊」幹部是製造「寒蟬效應」，陳斌華表示，台灣軍方政治作戰局心理作戰大隊長期通過架設反宣網站、製作反動遊戲、偽造影音內容、運營反動電台等卑劣手段，抹黑攻擊大陸，宣揚「台獨」謬論，煽動分裂國家。公安機關對該大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發佈懸賞通告，是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。

陳斌華重申，「台獨」是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定維護國家統一，堅定維護台海和平穩定和自身安全福祉。

▲ 福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方「心戰大隊」 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

福建省廈門市公安局11日發佈懸賞通告，公布顏姓男子等18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（以下簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索與個資照片。對此，大陸國台辦發言人陳斌華針對公安機關發出懸賞通告，這是「正義之舉」，必遭法律嚴懲，同時呼籲兩岸民眾積極提供相關違法犯罪線索。

隨後大陸《央視》新媒體「日月譚天」也發文補指出，報導指出，250多名成員的職責分工，相關證據都已被掌握。發出的警告中還指出，從「資通電軍」到「心戰大隊」，台軍涉及認知作戰的單位「正一個個被起底、一鍋端」。

報導強調，若「台獨分裂勢力」仍不收手，下一步將依法追究相關台軍部門及民進黨機構責任。