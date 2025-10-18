114全運會在雲林盛大開幕　李多慧熱舞、王彩樺壓軸嗨翻



▲啦啦女神李多慧（左1）與保庇天后王彩樺（右2）攜手雲林縣長張麗善(左2)同台熱唱，掀起114年全國運動會開幕典禮最高潮，現場氣氛沸騰。（圖／全運會提供，下同）

地方中心／雲林報導

114年全國運動會18日晚間在雲林縣立田徑場盛大開幕，現場氣氛熱烈、座無虛席，中央與地方重量級嘉賓齊聚一堂，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等人都親臨現場，與來自全台22縣市的代表團、教練與選手一同見證盛會啟幕。



▲立法院長韓國瑜、雲林縣長張麗善、總統賴清德、運動部長李洋等中央與地方貴賓齊聚雲林縣立田徑場，見證114全運會盛大開幕。



開幕式結合在地文化與青春活力

開幕典禮以「在地文化 × 青春能量」為主題，由無獨有偶劇團、雲林縣土風舞協會、韓籍啦啦女神李多慧、日韓舞團TSUBAKILL以及「保庇天后」王彩樺聯手開場，帶來氣勢磅礡的序曲〈讓我們看“雲”去〉。接著登場的《好久沒見了，朋友一武“林”傳說》由七崁武術基金會及上千名武術表演者接力演出，展現「武林」精神與在地傳統之美。

緊接的〈群獅競FUN〉由台灣省舞獅技藝會領軍近百隻獅子齊舞，氣勢震撼；壓軸篇〈榮艷派對，開始吧！〉則由雲火火舞團、優尼克當代馬戲團與雲林縣街舞委員會同台演出，象徵年輕世代的創意與熱情，現場掌聲不斷。



▲台灣省舞獅技藝會帶來震撼登場的「群獅競FUN」演出，展現在地文化與青春活力。



聖火傳承三代運動員接力點燃

最高潮的聖火儀式由老中青三代運動員共同傳遞，象徵運動精神與品格教育的延續。羽壇傳奇教練程峻彥與田徑名將廖佩苓率先進場，將聖火傳遞給雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴與善心人士陳樹菊，最終由年輕新星──樂天桃猿隊第一指名鍾亦恩與世大運武術銅牌林千禧──攜手點燃聖火盆，瞬間火焰沖天、煙火齊放，象徵全運正式開幕，全場歡呼聲不絕於耳。



▲聖火傳遞象徵運動精神薪火相傳，由年輕選手鍾亦恩與武術選手林千禧接力點燃聖火盆，點燃全場激情。



雲林以行動詮釋熱情與榮耀

縣長張麗善表示，這場開幕典禮融合在地文化與現代創意，展現雲林的多元能量與熱情，「希望每位來到雲林的選手、裁判與嘉賓，都能感受到雲林的溫暖與榮耀」。隨著聖火點燃，114全國運動會正式揭幕，為期六天的運動盛典從雲林出發，燃起全台的體育熱潮。