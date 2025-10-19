　
大台北「豪雨升級」淹水警戒發布　專家：北北基桃上班早點出門

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲東北季風及颱風外圍環流影響，7縣市豪雨特報升級。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

東北季風及颱風外圍環流影響，中央氣象署今晚10時45分持續發布7縣市「豪雨特報」，北北基3縣市升級豪雨警戒。水利署則針對台北市文山區、新北市新店區發布淹水一級警戒，3小時雨量最高累積達123毫米。

水利署發布台北市文山區淹水一級警戒，截至今晚11時30分，北政國中3小時雨量達123mm，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。新北市新店區同樣是淹水一級警戒，精忠時雨量71mm。

▲▼淹水警戒。（圖／水利署）

▲台北文山區發布淹水一級警戒。（圖／水利署）

氣象署預報，明天（20日）有機會出現共伴效應，迎風面北部及東半部有陣雨或雷雨，且降雨明顯、雨勢持續，桃園以北、宜花地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，宜蘭地區甚至有局部豪雨等級以上降雨，至於竹、苗、台東地區及中南部山區也有短暫陣雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則根據氣象署雨量預報提醒，未來48小時是共伴效應最明顯時刻，雙北、桃園、基隆、宜蘭、北花蓮、北部山區需注意強降雨，平地3天雨量可達800毫米，山區3天雨量可達1000毫米，
非常驚人，尤其「雙北、桃園、基隆雨勢不小」明天上班通勤會比較辛苦一點，提醒民眾記得早點出門！

▲▼淹水警戒。（圖／水利署）

10/18 全台詐欺最新數據

桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　畫面曝光

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

24號輕度颱風「風神」（Fengshen）持續向西北前進，明天（20日）將進入南海，明、後21日兩天受其外圍環流及東北季風雙重影響，有機會出現共伴效應，各地降雨機率增加，且未來一周東北季風盛行，中央氣象署示警，北宜花地區將有局部連續降雨級較強雨勢，預估將有豪雨以上等級的降雨。

