大台北「豪雨升級」淹水警戒發布　專家：北北基桃上班早點出門

▲東北季風及颱風外圍環流影響，7縣市豪雨特報升級。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

東北季風及颱風外圍環流影響，中央氣象署今晚10時45分持續發布7縣市「豪雨特報」，北北基3縣市升級豪雨警戒。水利署則針對台北市文山區、新北市新店區發布淹水一級警戒，3小時雨量最高累積達123毫米。

水利署發布台北市文山區淹水一級警戒，截至今晚11時30分，北政國中3小時雨量達123mm，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。新北市新店區同樣是淹水一級警戒，精忠時雨量71mm。

▲台北文山區發布淹水一級警戒。（圖／水利署）

氣象署預報，明天（20日）有機會出現共伴效應，迎風面北部及東半部有陣雨或雷雨，且降雨明顯、雨勢持續，桃園以北、宜花地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，宜蘭地區甚至有局部豪雨等級以上降雨，至於竹、苗、台東地區及中南部山區也有短暫陣雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則根據氣象署雨量預報提醒，未來48小時是共伴效應最明顯時刻，雙北、桃園、基隆、宜蘭、北花蓮、北部山區需注意強降雨，平地3天雨量可達800毫米，山區3天雨量可達1000毫米，

非常驚人，尤其「雙北、桃園、基隆雨勢不小」明天上班通勤會比較辛苦一點，提醒民眾記得早點出門！