快訊／夾攻台灣！7縣市「大雨警報」11級強風齊發　明天雨更猛

記者許力方／台北報導

東北季風及颱風外圍環流影響，中央氣象署今（19日）晚7時35分持續發布7縣市「大雨特報」，桃園以北及東半部地區有局部大雨發生機率。預估明天（20日）有機會出現共伴效應，迎風面北東有陣雨或雷雨，降雨增多、雨勢持續。

氣象署表示，今天東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面桃園以北、東半部及恆春半島有短暫陣雨及雷雨，並有局部大雨，其他地區也有零星降雨，另外今下午至明晚澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生，基隆市、新北市、桃竹苗、中彰、雲嘉南、屏東、台東、金門縣局部地區也有平均風6級以上或陣風8級以上發生機會；迎風面雲多下雨，北部及東半部天氣稍涼，桃園以北及東半部高溫27至29度，新竹以南仍有約31度。

氣象署預報，明天持續受東北季風加上颱風外圍環流影響，可能出現共伴效應，容易出現大雨，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及新竹、苗栗山區更有局部豪雨，宜蘭地區甚至有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，至於中南部降雨機率也提高，山區有短暫陣雨並有局部大雨，平地也會有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【16:27陸上強風特報】

＊橙色燈號：澎湖縣、金門縣、連江縣

＊黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣

【19:35大雨特報】

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣