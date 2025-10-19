　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「回波上陸」最強時刻　3地區紫爆豪雨警戒！降雨非常驚人

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲風神外圍環流+東北季風夾擊台灣 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

24號輕度颱風「風神」（Fengshen）持續向西北前進，明天（20日）將進入南海，明、後21日兩天受其外圍環流及東北季風雙重影響，有機會出現共伴效應，各地降雨機率增加，且未來一周東北季風盛行，中央氣象署示警，北宜花地區將有局部連續降雨級較強雨勢，預估將有豪雨以上等級的降雨。

「回波上陸！」前氣象局長鄭明典表示，這次鋒面不穩定的影響，加上水氣多，需要關注天氣變化。天氣型態上，因為颱風結構不是很結實，冷高壓又偏北，晚上開始有點共伴的特徵，但其實算是不太典型的「共伴效應」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也示警，根據氣象署最新雨量預估，未來48小時是共伴效應最明顯時刻，雙北、桃園、基隆、宜蘭、北花蓮、北部山區特別注意強降雨，平地3天雨量可達800毫米，山區3天雨量可達1000毫米，非常驚人，小心災害發生。

氣象署預報，明天持續受東北季風及颱風外圍環流影響，並且有機會出現共伴效應，迎風面北部及東半部有陣雨或雷雨，降雨增多、雨勢持續，容易出現大雨，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及新竹、苗栗山區更有局部豪雨，宜蘭地區甚至有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，至於中南部降雨機率也提高，山區有短暫陣雨並有局部大雨，平地也會有局部短暫陣雨。

【19:35大雨特報】

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▼北宜花地區將現紫爆豪雨以上等級降雨。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／BLACKPINK離台了！　Rosé親切探頭說掰掰
「回波上陸」最強時刻　3地區紫爆豪雨警戒
快訊／立霧溪堰塞湖紅色警戒！太魯閣口、天祥等地明停班停課
獨家／BLACKPINK今晚光速離台！
新娘結婚坐車一路罵！陸男情緒崩潰哭了　怒吼20字墜河亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／21:33花蓮縣近海規模4.2地震　最大震度3級

「回波上陸」最強時刻　3地區紫爆豪雨警戒！降雨非常驚人

快訊／夾攻台灣！7縣市「大雨警報」11級強風齊發　明天雨更猛

沒有跟公婆同住！她在家帶孩「卻狂遇1狀況」：有時候1天2次

明後天雨勢最劇烈　下周「更強東北季風」低溫剩20度

《影后》3人角逐女主角獎！她點出楊謹華「拿獎關鍵」：太大的驚喜

不必搬到收銀台了！好市多「1結帳新服務」　會員推爆：方便又快速

最受不了台灣什麼？韓國OL突激動「抱怨1狀況」　網嘆：正常

馬太鞍溪橋便道不排除預警封閉　「風神」共伴明後天最劇烈

台灣奪聖誕麵包世界盃總冠軍　同時包辦經典、巧克力2項目第1名

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

快訊／21:33花蓮縣近海規模4.2地震　最大震度3級

「回波上陸」最強時刻　3地區紫爆豪雨警戒！降雨非常驚人

快訊／夾攻台灣！7縣市「大雨警報」11級強風齊發　明天雨更猛

沒有跟公婆同住！她在家帶孩「卻狂遇1狀況」：有時候1天2次

明後天雨勢最劇烈　下周「更強東北季風」低溫剩20度

《影后》3人角逐女主角獎！她點出楊謹華「拿獎關鍵」：太大的驚喜

不必搬到收銀台了！好市多「1結帳新服務」　會員推爆：方便又快速

最受不了台灣什麼？韓國OL突激動「抱怨1狀況」　網嘆：正常

馬太鞍溪橋便道不排除預警封閉　「風神」共伴明後天最劇烈

台灣奪聖誕麵包世界盃總冠軍　同時包辦經典、巧克力2項目第1名

Suzuki「越野小車Jimny」日規推改良版！主動定速上身安全大升級

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝、下水道清理完成！　

快訊／台中崇德路民宅突傳意外！男女雙雙昏迷　警消破門救出送醫

多米多羅遭控性騷賠10萬「上訴逆轉勝」！　琵琶女神被法官狠打臉

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

直擊／BLACKPINK離台！唱完世運直奔小港機場　Rosé親切探頭說掰掰

韓國10大「開胃系作品」盤點！　《暴君的廚師》、《黑白大廚》超下飯

快訊／屋我尾山一天2山難　1無生命徵象、1抽筋

大甲溪觀光文化季開跑　連兩天在谷關溫泉區展開

比利時衝刺王Philipsen首來台　2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

生活熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

北東豪雨連下一周　風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」

好市多「1結帳新服務」　會員推爆：方便又快速

邰智源神還原「沒出息」　王世堅本人回應了

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因

YTR金針菇道歉了「急刪片段」　道歉曝原因

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

更多熱門

相關新聞

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

東北季風及颱風外圍環流影響，中央氣象署今（19日）晚7時35分持續發布7縣市「大雨特報」，桃園以北及東半部地區有局部大雨發生機率。預估明天（20日）有機會出現共伴效應，迎風面北東有陣雨或雷雨，降雨增多、雨勢持續。

北部宜花「下午雨勢再增強」　燕子口堰塞湖快滿了

北部宜花「下午雨勢再增強」　燕子口堰塞湖快滿了

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

專家宣布：正式換季！　風神「共伴效應」迴異前2週

專家宣布：正式換季！　風神「共伴效應」迴異前2週

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

關鍵字：

氣象氣象雲豪雨台灣颱風論壇鄭明典

讀者迴響

熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面