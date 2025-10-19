「回波上陸」最強時刻　3地區紫爆豪雨警戒！降雨非常驚人

▲風神外圍環流+東北季風夾擊台灣 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

24號輕度颱風「風神」（Fengshen）持續向西北前進，明天（20日）將進入南海，明、後21日兩天受其外圍環流及東北季風雙重影響，有機會出現共伴效應，各地降雨機率增加，且未來一周東北季風盛行，中央氣象署示警，北宜花地區將有局部連續降雨級較強雨勢，預估將有豪雨以上等級的降雨。

「回波上陸！」前氣象局長鄭明典表示，這次鋒面不穩定的影響，加上水氣多，需要關注天氣變化。天氣型態上，因為颱風結構不是很結實，冷高壓又偏北，晚上開始有點共伴的特徵，但其實算是不太典型的「共伴效應」。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也示警，根據氣象署最新雨量預估，未來48小時是共伴效應最明顯時刻，雙北、桃園、基隆、宜蘭、北花蓮、北部山區特別注意強降雨，平地3天雨量可達800毫米，山區3天雨量可達1000毫米，非常驚人，小心災害發生。

氣象署預報，明天持續受東北季風及颱風外圍環流影響，並且有機會出現共伴效應，迎風面北部及東半部有陣雨或雷雨，降雨增多、雨勢持續，容易出現大雨，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及新竹、苗栗山區更有局部豪雨，宜蘭地區甚至有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，至於中南部降雨機率也提高，山區有短暫陣雨並有局部大雨，平地也會有局部短暫陣雨。

【19:35大雨特報】

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▼北宜花地區將現紫爆豪雨以上等級降雨。（圖／中央氣象署）

