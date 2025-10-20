北台灣一片紫紅升級大豪雨　氣象署「調強降雨」警報擴8縣市

▲風神颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署凌晨1時持續擴大發布7縣市「豪雨特報」，受東北季風及颱風外圍環流影響，今（20）新北市有局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北市北海岸、台北市、桃園市、宜蘭縣有局部豪大雨，新竹、花蓮地區及蘭嶼綠島有局部大雨發生機率。昨天累積雨量前十名，都由雙北市地區包辦，最高落在新北太平已經降下高達192毫米，預估未來一周北東易雨，北宜花嚴防豪雨以上等級降雨。

由於未來一周東北季風盛行，加上先後受風神颱風外圍環流及低壓帶所帶來的暖濕空氣影響，氣象署預報，25日（周六）前台灣附近天氣都不穩定，尤其北宜花地區注意局部連續降雨及較強雨勢，東南部、中南部地區也有間歇降雨，各地高溫下降、中、北、東早晚稍涼，沿海空曠地區有強風，近海風浪大並有長浪。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也根據氣象署最新定量降水預報分析，氣象署調強了昨夜到今天早上的預報，整個大台北地區一片「紫爆」。該粉絲團預估，深夜至清晨「北台灣將出現劇烈降雨」，務必小心災害發生。

氣象署一周天氣預報：

●10/20～10/21（一～二） 東北季風+颱風外圍環流－

桃園以北、宜蘭、花蓮地區及北部山區局部大雨或豪雨

宜蘭及10/21基隆北海岸、大台北山區嚴防豪雨以上等級降雨

竹苗、台東地區及中南部山區局部大雨

中南部平地局部偶陣雨

●10/22～10/23（三～四）東北季風+低壓帶、天氣不穩定－

基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區局部大雨或豪雨

宜蘭嚴防豪雨等級以上降雨

花蓮局部大雨

北部、台東地區、中南部山區局部偶陣雨，中南平地多雲

●10/24～10/25（五～六） 東北季風+低壓帶、仍有大雨－

基隆北海岸、宜蘭地區、北部、花蓮山區仍有局部大雨

北部、花東地區、中南山區、恆春半島局部偶陣雨，中南平地多雲

●10/26（日）東北季風再增強 水氣減少、天氣較涼－

基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有短暫雨

北部、花東地區及恆春半島多雲為主偶飄雨

中南部地區為多雲，午後局部短暫陣雨

【01:10豪雨特報】

＊大豪雨：新北市

＊豪雨：基隆北海岸、台北市、桃園市、宜蘭縣

＊大雨：新竹縣、花蓮縣、蘭嶼綠島

