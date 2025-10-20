　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北台灣一片紫紅升級大豪雨　氣象署「調強降雨」警報擴8縣市

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA）

▲風神颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署凌晨1時持續擴大發布7縣市「豪雨特報」，受東北季風及颱風外圍環流影響，今（20）新北市有局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北市北海岸、台北市、桃園市、宜蘭縣有局部豪大雨，新竹、花蓮地區及蘭嶼綠島有局部大雨發生機率。昨天累積雨量前十名，都由雙北市地區包辦，最高落在新北太平已經降下高達192毫米，預估未來一周北東易雨，北宜花嚴防豪雨以上等級降雨。

由於未來一周東北季風盛行，加上先後受風神颱風外圍環流及低壓帶所帶來的暖濕空氣影響，氣象署預報，25日（周六）前台灣附近天氣都不穩定，尤其北宜花地區注意局部連續降雨及較強雨勢，東南部、中南部地區也有間歇降雨，各地高溫下降、中、北、東早晚稍涼，沿海空曠地區有強風，近海風浪大並有長浪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲北台灣將有紫爆豪雨 。（圖／中央氣象署）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也根據氣象署最新定量降水預報分析，氣象署調強了昨夜到今天早上的預報，整個大台北地區一片「紫爆」。該粉絲團預估，深夜至清晨「北台灣將出現劇烈降雨」，務必小心災害發生。

氣象署一周天氣預報：
 ●10/20～10/21（一～二） 東北季風+颱風外圍環流－
桃園以北、宜蘭、花蓮地區及北部山區局部大雨或豪雨
宜蘭及10/21基隆北海岸、大台北山區嚴防豪雨以上等級降雨
竹苗、台東地區及中南部山區局部大雨
中南部平地局部偶陣雨

●10/22～10/23（三～四）東北季風+低壓帶、天氣不穩定－
基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區局部大雨或豪雨
宜蘭嚴防豪雨等級以上降雨
花蓮局部大雨
北部、台東地區、中南部山區局部偶陣雨，中南平地多雲

●10/24～10/25（五～六） 東北季風+低壓帶、仍有大雨－
基隆北海岸、宜蘭地區、北部、花蓮山區仍有局部大雨
北部、花東地區、中南山區、恆春半島局部偶陣雨，中南平地多雲

●10/26（日）東北季風再增強 水氣減少、天氣較涼－
基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有短暫雨
北部、花東地區及恆春半島多雲為主偶飄雨
中南部地區為多雲，午後局部短暫陣雨

【01:10豪雨特報】
＊大豪雨：新北市
＊豪雨：基隆北海岸、台北市、桃園市、宜蘭縣
＊大雨：新竹縣、花蓮縣、蘭嶼綠島

▼風神逐漸遠離台灣。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！登山客批「官威踐踏專業」　內政部回應

北台灣一片紫紅升級大豪雨　氣象署「調強降雨」警報擴8縣市

李鴻源示警若有豪雨地震「恐產生新堰塞湖」　季連成：看法一致

整座城市都在寵BLINK！高捷貼心設「行李寄放區」　超整齊畫面曝

大台北「豪雨升級」淹水警戒發布　專家：北北基桃上班早點出門

排鬼滅展被考倒！主辦出奇招「問主角是誰」　一堆代排嬤被請出

快訊／21:33花蓮縣近海規模4.2地震　最大震度3級

「回波上陸」最強時刻　3地區紫爆豪雨警戒！降雨非常驚人

快訊／夾攻台灣！7縣市「大雨警報」11級強風齊發　明天雨更猛

沒有跟公婆同住！她在家帶孩「卻狂遇1狀況」：有時候1天2次

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！登山客批「官威踐踏專業」　內政部回應

北台灣一片紫紅升級大豪雨　氣象署「調強降雨」警報擴8縣市

李鴻源示警若有豪雨地震「恐產生新堰塞湖」　季連成：看法一致

整座城市都在寵BLINK！高捷貼心設「行李寄放區」　超整齊畫面曝

大台北「豪雨升級」淹水警戒發布　專家：北北基桃上班早點出門

排鬼滅展被考倒！主辦出奇招「問主角是誰」　一堆代排嬤被請出

快訊／21:33花蓮縣近海規模4.2地震　最大震度3級

「回波上陸」最強時刻　3地區紫爆豪雨警戒！降雨非常驚人

快訊／夾攻台灣！7縣市「大雨警報」11級強風齊發　明天雨更猛

沒有跟公婆同住！她在家帶孩「卻狂遇1狀況」：有時候1天2次

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！登山客批「官威踐踏專業」　內政部回應

北台灣一片紫紅升級大豪雨　氣象署「調強降雨」警報擴8縣市

李鴻源示警若有豪雨地震「恐產生新堰塞湖」　季連成：看法一致

獸醫師開繁殖場！上百犬全遭割聲帶　苗栗動防所獲報拒絕查緝

整座城市都在寵BLINK！高捷貼心設「行李寄放區」　超整齊畫面曝

日手遊掀「轉戰Steam潮」！《賽馬娘》等多款遊戲PC市場爆發成長

《魔獸世界：至暗之夜》製作團隊訪談　「房屋系統」大解密

上船就開玩！莎倫娜號華麗升級航向日韓

日韓追櫻！COSTA重磅裝潢嶄新啟航

第三人0元！歌詩達莎倫娜號日韓夢幻航程

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

生活熱門新聞

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

好市多「1結帳新服務」　會員推爆：方便又快速

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

明後天雨勢最劇烈　下周「更強東北季風」低溫剩20度

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

YTR金針菇道歉了「急刪片段」　道歉曝原因

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

看懂了！妹子曝男友求歡前「1舉動」爆共鳴

更多熱門

相關新聞

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

東北季風及颱風外圍環流影響，中央氣象署今晚10時45分持續發布7縣市「豪雨特報」，北北基3縣市升級豪雨警戒。水利署則針對台北市文山區、新北市新店區發布淹水一級警戒，3小時雨量最高累積達123毫米。

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

專家宣布：正式換季！　風神「共伴效應」迴異前2週

專家宣布：正式換季！　風神「共伴效應」迴異前2週

關鍵字：

氣象氣象雲豪雨特報大豪雨台灣颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

獨家／BLACKPINK今晚光速離台！再派專機接送　保姆車維安坐鎮

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

鄭家純曬和老公Akira合照不藏了

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

即／羅浮宮劫案！竊賊7分鐘偷走拿破崙9件珠寶

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

曾沛慈金鐘1票之差敗給楊謹華　揭缺席原因

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面