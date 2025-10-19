　
地方 地方焦點

2025新北聯合婚禮浪漫登場　侯友宜：持續推動「婚育一條龍」

▲2025新北聯合婚禮浪漫登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜特別祝福現場102對新人，若婚禮後一年內懷孕者，能獲得好禮，期盼明年此時能送出更多彌月禮盒。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025新北市聯合婚禮」今（19日）於新北市府大禮堂浪漫登場，新北市長侯友宜親臨現場，見證102對新人互許終身、攜手步入人生新階段。侯友宜勉勵新人們，要相互扶持尊重、共同承擔生活挑戰。同時，為鼓勵生育，新北市持續推動「婚育一條龍」政策，打造新北成為友善婚育、幸福宜居的城市。

侯友宜說，新北市舉辦單身聯誼、聯合婚禮等活動，並推出好孕專車、生育補助及公共托育等政策全方位支持。2026年1月起新北市將加碼生育獎勵金，第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎（含）以後5萬元，盼能減輕家長育兒負擔。

▲2025新北聯合婚禮浪漫登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜勉勵新人們，要相互扶持尊重、共同承擔生活挑戰。

侯友宜特別祝福現場102對新人，其中有8對已迎來愛的結晶，市府貼心準備「寶寶見面禮」及「好孕彌月禮盒」致贈，若婚禮後一年內懷孕者，也能獲得同樣好禮，期盼明年此時能送出更多彌月禮盒。

民政局補充，新北市準備超值6項結婚好禮，並加碼抽出海外蜜月旅遊、高品質家電、餐券等共51個獎項，此外，今年有2對佳偶是因參加市府日前舉辦的「單身聯誼活動」而相識相戀，也使婚禮更添浪漫意義。另為打造更友善的孕婦環境，「好孕專車」自2026年2月起加碼補貼，趟次由28次增至36次、每趟補助提升至250元，最高可補助9,000元。

▲2025新北聯合婚禮浪漫登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲2025新北聯合婚禮浪漫登場。（圖／新北市新聞局提供）

