比利時衝刺王Philipsen首來台　2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

▲「2025環法自行車挑戰賽」逾40國、超過2500位國際騎士齊聚日月潭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全球最具歷史與影響力的自行車賽事 Tour de France（環法自行車賽）官方授權系列—L’ÉTAPE 環法自行車挑戰賽，18日正式於日月潭舉辦第二屆賽事，同時為2025年度亞洲首站，吸引超過40國、逾2500位國際選手與自行車愛好者齊聚，享受結合運動與觀光的國際盛典。



日月潭國家風景區管理處指出，本次賽事分為兩組，其中「104公里挑戰組」由環法官方技術團隊認證，路線自該處向山遊客中心出發，行經南投部分鄉鎮，設有兩段環法二級爬坡賽道，讓頂尖車手爭奪「登山王紅點衫」榮耀，總成績優勝者更可披上象徵最高榮譽的黃衫，並取得2026環法世錦賽參賽資格。

本屆最大亮點之一莫過於被譽為當今最具爆發力的衝刺型選手、比利時籍的Jasper Philipsen，其來自Alpecin–Deceuninck車隊、為2025年環法賽首站總冠軍及雙站衝刺王，首度來臺不僅展現賽事的國際層級，更為臺灣車友帶來與世界級選手近距離互動的難得機會。





另「29公里經典組」則將騎行於CNN評選為全球十大最美自行車道的「日月潭環潭自行車道」，吸引不同年齡層與程度騎士，徜徉湖光山色間、輕鬆體驗環法氛圍；今年更領先全球、首次在環法自行車挑戰系列活動增設電輔車（E-bike）組別，鼓勵更多民眾參與。

日管處表示，環法挑戰賽日月潭站去年首度舉辦，成功讓日月潭在國際自行車觀光版圖中嶄露頭角，此次連續第二年舉辦並躍升為今年亞洲首站，更是對臺灣推動綠色觀光、自行車旅遊與國際賽事接軌的高度肯定，也彰顯臺灣的軟實力與旅遊魅力、為臺灣在國際運動及觀光舞台寫下嶄新篇章。