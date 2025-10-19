會勘燕子口堰塞湖！確認影響範圍　湖水仍溢流民眾勿入高風險區

▲目前堰塞湖湖水仍由靳珩隧道持續溢流。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署19日會同成功大學防災研究中心團隊針對太魯閣國家公園燕子口堰塞湖進行即時監測，因隧道持續溢流及壩體發生滲流作用， 19日下午已針對高風險區域發布第4次緊急通報單及CBS簡訊警示，台8線175.5公里靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東路段及立霧溪沿岸為高風險區域，請民眾切勿靠近或進入封閉區域，以策安全。

▲施工廠商18日已抵達現場進行刷坡作業，確保在安全下展開壩體導流與降挖減災作業。

花蓮分署表示，燕子口堰塞湖目前水位為265.2公尺，距離壩頂高程270公尺尚有4.8公尺安全距離，蓄水面積約10.5公頃，蓄水量約175萬噸（滿庫為230萬噸）。雖受風神颱風外圍環流影響，上游集水區降雨入流量增加，但因湖水由靳珩隧道持續溢流及壩體滲流作用，湖水水位僅緩慢上升約0.2公尺。

今日經花蓮分署、成大團隊、花蓮縣政府農業處及秀林鄉公所等單位實地勘查確認，堰塞湖影響範圍為花蓮縣秀林鄉富世村民樂部落及可樂部落低窪區域、立霧溪出海口北側之崇德瑩農場，以及台灣電力公司東部發電廠員工宿舍區域。

為防範風神颱風後續降雨可能影響，花蓮分署已於昨日上午協同施工廠商抵達現場進行刷坡作業，以利後續能在確保安全下展開壩體導流與降挖減災作業。

今日會同秀林鄉公所、成大防災中心共同勘查，針對地勢低窪區域完成潛勢影響範圍評估，持續掌握現地安全。