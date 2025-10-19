　
地方 地方焦點

2025桃園「議長盃」路跑登場　邱奕勝：萬人參賽見証青埔進步

▲2025桃園「議長盃」路跑

▲2025桃園「議長盃」路跑登場。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025年「第15屆桃園市議會議長盃路跑」、19日在桃園市立青埔運動公園棒球場清晨6點鳴槍起跑，分為21公里、11公里競賽組及4.5公里休閒組三大項目，吸引逾萬名跑者參加，比賽結果21公里組由洪柏樹奪冠，花費82分27秒完成；11.5公里組則由黃胤翔花費43分53秒奪冠，展現強勁的實力。

▲2025桃園「議長盃」路跑

▲2025桃園「議長盃」路跑，吸引萬人參賽。（圖／市議會提供）

議長邱奕勝表示，青埔地區近年發展迅速、建設成果豐碩，每年都能看到新的進步，已成為桃園現代化與國際化的重要象徵。「桃園市議會議長盃路跑」今年已邁入第16年，除2021年因疫情停辦一次，自創辦以來年年獲得市民熱烈支持與好評；今年更吸引桃園市民及中、日、韓等12個國家萬名跑者參加，展現桃園運動城市的國際魅力。

▲2025桃園「議長盃」路跑

▲頒發參賽優勝選手獎座。（圖／市議會提供）

本屆參賽者年齡層多元，最年輕僅10歲以下就有200餘位小朋友報名，最高齡則有68位70歲以上長者挑戰自我，其中更有3名超過80歲的資深跑者堅持完賽，令人感動。活動並有約30個學校、公司及社團組隊參與，展現團結向心力與運動熱情；其中，芭里國小適逢創校70周年，學校師生組隊參賽，顯示校方對運動風氣的重視。

▲2025桃園「議長盃」路跑

市長張善政指出，「議長盃路跑」參加人數逐年攀升，不僅展現桃園市民的運動熱ㄔ情，更象徵城市朝健康與活力邁進。他勉勵所有跑者：重點不在追求第一，而在於突破自我，希望大家越跑越健康、越跑越快樂。

法鼓山開山20周年感恩大會　倡導「淨心淨零」共創永續地球

「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道　再添拉拉山星空等夜景亮點

2025桃園「議長盃」路跑登場　邱奕勝：萬人參賽見証青埔進步

2025桃園議長盃路跑邱奕勝

