黨主席選前關鍵時刻！鄭麗文拜會桃市議會　議長邱奕勝公開力挺

▲鄭麗文拜會桃園市議會，邱奕勝率黨團議員公開力挺。（圖／市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再過3天，國民黨將於10月18日、舉行黨員投票改選黨主席，黨主席候選人鄭麗文14日抵桃園市議會拜會議長邱奕勝。邱奕勝率黨團及無黨籍議員一字排開迎接並表示，桃園市議會是最接近民意、最接地氣的地方，期鄭把桃園市民的期許，未來帶到黨中央落實，照顧桃園市民並送上蒜頭、粽子祝鄭「凍蒜、包中」黨主席。

鄭麗文表示，在黨主席選舉倒數的關鍵時刻，很感謝桃園市議會送上的高度溫暖。過去這幾年，桃園市國民黨團隊在大小選戰，打出亮麗的成績單，不管是地方、中央選舉甚至是公投，每一場選戰都展現桃園高度的團結及戰力。而桃園能在大小選戰接二連三勝選，是在邱議長的領導下，國民黨桃園團隊展現的團結、成功整合地方，整齊對外的戰力的成果。

鄭麗文說，桃園是六都中、也是台灣最重要的門戶，桃園的建設、發展及軟實力帶動整個台灣的進步發展，邱議長代表整個議會關心桃園人民的福祉，也是展現國民黨為人民服務的精神。如當選黨主席，她將一秉國民黨為人民服務、重視基層精神，和大家一起力拚經濟、建設和平的政黨。

邱奕勝議長也在臉書公開發文表示；「鄭麗文用行動證明她有勇氣改革、有能力帶領國民黨重新出發，她堅定信念、勇於承擔，讓藍軍團結、讓人民看見希望」，他在致詞時則提到，鄭麗文來到桃園市議會，這裡是最接近民意、最接地氣的地方，期盼鄭麗文能夠把桃園市民的期許，未來帶到黨中央落實，照顧桃園市民的福祉。邱議長關鍵時刻公開挺鄭，使鄭後勢看漲。