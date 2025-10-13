　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑　陳庭妮代言領跑

▲▼台灣世界展望會將於2026年3月22日「世界水資源日」，在台北大佳河濱公園舉辦「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會將舉辦「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑，今年串連日本、韓國等地。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／台北報導

擁有水資源是基本人權，但在脆弱國家缺水地區，許多孩童必須每天步行6公里，才能取一桶日常用水，犧牲了學習時間和健康權利。台灣世界展望會將於2026年3月22日「世界水資源日」，在台北大佳河濱公園舉辦「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑，並首次與韓國、日本等串聯，邀民眾用象徵性的6公里路跑，展現對水資源的關注和行動，收益將投入世界展望會水資源計畫。

▲▼台灣世界展望會將於2026年3月22日「世界水資源日」，在台北大佳河濱公園舉辦「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑。（圖／台灣世界展望會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在脆弱國家缺水地區，許多孩童必須每天辛苦步行6公里，才能取一桶日常用水。（圖／台灣世界展望會提供）

「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」路跑活動在全球行之有年，今年台灣首次與韓國、日本、香港、馬來西亞、新加坡等地，超過萬名跑者串聯，報名的跑者將配掛印有脆弱地區孩子照片與姓名的號碼布出發，在跑步的同時，體驗與實現「每步都是孩子的取水路」的行動承諾。

▲▼台灣世界展望會將於2026年3月22日「世界水資源日」，在台北大佳河濱公園舉辦「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會特別邀請演員陳庭妮擔任代言人並領跑。（圖／台灣世界展望會提供）

展望會特別邀請演員陳庭妮擔任代言人並領跑，以實際行動呼籲大眾響應。陳庭妮表示，能幫助孩子不再因為取水而犧牲上學時間、守護他們的健康，意義非凡，這不只是一場路跑，而是支持台灣世界展望會用科技與高效的方式，把台灣民眾的善意轉化為對脆弱地區實際、有用、讓孩子真的能喝到乾淨水的具體行動，邀請大家和她一起跑出改變。

台灣世界展望會長期在國內外脆弱缺水地區，推動水資源計畫，包含鑿井、興建廁所與洗手台、建造社區太陽能幫浦井，讓居民能就近、安全取得乾淨水，並成立水資源管理委員會，確保供水系統能永續運作；同時協助學校建置幫浦井與供水系統，推動安全用水與個人衛生教育，讓孩子擁有健康與穩定受教的機會。

▲▼台灣世界展望會將於2026年3月22日「世界水資源日」，在台北大佳河濱公園舉辦「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑。（圖／台灣世界展望會提供）

▲「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑，以象徵性的6公里路跑進行。（圖／台灣世界展望會提供）

世展會會長李紹齡表示，聯合國永續發展目標SDGs目標6明確揭示，「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」，當幫助脆弱孩子獲得乾淨水，就等於為他們打開教育、健康和希望的大門。邀請民眾參與6K路跑，在維持健康運動的同時，幫助脆弱地區兒童享有基本人權。

此次活動報名費，將投入世界展望會水資源計畫，台灣世界展望會表示，期盼大眾攜手，把腳步化作力量，喚起更多人關心水資源正義，更歡迎企業團隊、親子家庭與路跑社團踴躍報名，每跑一步，都讓脆弱孩子離乾淨水源更近一步，報名可至「伊貝特」官網，了解更多水資源計畫可上「台灣世界展望會」官網。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

長榮空服不敢請假！同行爆內幕「有懲罰機制」：做22年不敢請假

立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程

每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑　陳庭妮代言領跑

高麗菜切法有技巧！順切、垂直切口感大不同　關鍵在纖維方向

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

「這餐我付，下餐換妳付」高機率是小氣男　YTR曝經驗！網吵翻

獨／空服員姊怒轟座艙長「虛偽關心」：身為主管有任何擔當嗎？

快訊／民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

長榮空服不敢請假！同行爆內幕「有懲罰機制」：做22年不敢請假

立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程

每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑　陳庭妮代言領跑

高麗菜切法有技巧！順切、垂直切口感大不同　關鍵在纖維方向

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

「這餐我付，下餐換妳付」高機率是小氣男　YTR曝經驗！網吵翻

獨／空服員姊怒轟座艙長「虛偽關心」：身為主管有任何擔當嗎？

快訊／民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

【水牛逛大街】貢寮台2線驚見「迷途牛」散步！警民化解塞車危機

生活熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

更多熱門

相關新聞

基隆城市半程馬拉松10／19登場　4000跑者齊聚開跑

基隆城市半程馬拉松10／19登場　4000跑者齊聚開跑

第二屆「2025基隆城市半程馬拉松」將於10月19日（星期日）盛大舉行，本屆賽事由基隆市好馬長跑協會主辦，總計吸引近4000名跑者踴躍報名，報名人數再創新高，展現全民路跑熱潮。

愛女孩跑出不凡路跑　千人響應開賽

愛女孩跑出不凡路跑　千人響應開賽

生生不息公益生態ZOO跑　11月登場

生生不息公益生態ZOO跑　11月登場

陳庭妮身份轉變第一次給了他！

陳庭妮身份轉變第一次給了他！

2025 Panasonic台北城市路跑　萬人齊聚凱道　

2025 Panasonic台北城市路跑　萬人齊聚凱道　

關鍵字：

台灣世界展望會陳庭妮水資源路跑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面