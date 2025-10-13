每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑　陳庭妮代言領跑

▲台灣世界展望會將舉辦「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑，今年串連日本、韓國等地。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／台北報導

擁有水資源是基本人權，但在脆弱國家缺水地區，許多孩童必須每天步行6公里，才能取一桶日常用水，犧牲了學習時間和健康權利。台灣世界展望會將於2026年3月22日「世界水資源日」，在台北大佳河濱公園舉辦「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑，並首次與韓國、日本等串聯，邀民眾用象徵性的6公里路跑，展現對水資源的關注和行動，收益將投入世界展望會水資源計畫。

▲在脆弱國家缺水地區，許多孩童必須每天辛苦步行6公里，才能取一桶日常用水。（圖／台灣世界展望會提供）



「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」路跑活動在全球行之有年，今年台灣首次與韓國、日本、香港、馬來西亞、新加坡等地，超過萬名跑者串聯，報名的跑者將配掛印有脆弱地區孩子照片與姓名的號碼布出發，在跑步的同時，體驗與實現「每步都是孩子的取水路」的行動承諾。

▲台灣世界展望會特別邀請演員陳庭妮擔任代言人並領跑。（圖／台灣世界展望會提供）



展望會特別邀請演員陳庭妮擔任代言人並領跑，以實際行動呼籲大眾響應。陳庭妮表示，能幫助孩子不再因為取水而犧牲上學時間、守護他們的健康，意義非凡，這不只是一場路跑，而是支持台灣世界展望會用科技與高效的方式，把台灣民眾的善意轉化為對脆弱地區實際、有用、讓孩子真的能喝到乾淨水的具體行動，邀請大家和她一起跑出改變。

台灣世界展望會長期在國內外脆弱缺水地區，推動水資源計畫，包含鑿井、興建廁所與洗手台、建造社區太陽能幫浦井，讓居民能就近、安全取得乾淨水，並成立水資源管理委員會，確保供水系統能永續運作；同時協助學校建置幫浦井與供水系統，推動安全用水與個人衛生教育，讓孩子擁有健康與穩定受教的機會。

▲「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑，以象徵性的6公里路跑進行。（圖／台灣世界展望會提供）



世展會會長李紹齡表示，聯合國永續發展目標SDGs目標6明確揭示，「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」，當幫助脆弱孩子獲得乾淨水，就等於為他們打開教育、健康和希望的大門。邀請民眾參與6K路跑，在維持健康運動的同時，幫助脆弱地區兒童享有基本人權。

此次活動報名費，將投入世界展望會水資源計畫，台灣世界展望會表示，期盼大眾攜手，把腳步化作力量，喚起更多人關心水資源正義，更歡迎企業團隊、親子家庭與路跑社團踴躍報名，每跑一步，都讓脆弱孩子離乾淨水源更近一步，報名可至「伊貝特」官網，了解更多水資源計畫可上「台灣世界展望會」官網。