Rosé演出開吃鳳梨酥！BLINK跟風女神同款　河道狂冒詐騙蹭仿款

▲Rosé開唱吃鳳梨酥、喝珍奶，今日全台跟風女神同款。（圖／讀者提供）



記者許宥孺／高雄報導

BLACKPINK世巡高雄站首日昨（18）日演出完美落幕，其中一段畫面拍下Rosé在solo演出前，竟大啖台灣在地美食並露出驚喜又滿意的表情，隨後品牌被神出是50嵐珍奶和舊振南鳳梨酥，掀起全台BLINK跟風品嚐同款。不過threads上卻出現多篇疑似詐騙文，透過釣魚文字假冒可代購鳳梨酥，還有帳號宣稱留言免費送，不少熱心網友呼籲粉絲擦亮眼睛別受騙。

Rosé昨晚迎來solo演出前，大螢幕拍下她搭著車子現身，驚喜來一段可愛吃播，她先是嚐了一口台灣名產鳳梨酥，露出驚喜表情，又大吸一口珍奶，同樣讚嘆不覺。網友馬上神出，Rosét 吃的鳳梨酥是高雄在地品牌「舊振南」，而手搖飲料品牌則是50嵐的珍珠奶茶。

▲▼河道上飄出假帳號蹭Rosé賣仿牌鳳梨酥。（圖／翻攝自threads）



Rosé帶貨女王的魅力，讓今日的50嵐大排長龍，有網友分享，中午排隊波霸要等一小時以上，現場外送取餐品項全是波霸紅茶拿鐵。另有網友指出，Rosé吃的鳳梨酥品牌就有官網，粉絲可以線上訂購宅配，但現在河道上卻出現一堆蹭Rosé的鳳梨酥詐騙，並附上導購連結，呼籲民眾直接到專櫃買。

被指涉的帳號發文表示，「舊振南鳳梨酥庫存還有很多可以找我代購，bp演唱會同款鳳梨酥，不好吃不要錢，現在只需要199」、「10/17在機場送給Rosé一盒鳳梨酥，沒想到10/18在現場吃，現追蹤免費送一人一盒」。

▲假帳號透過釣魚文字疑似詐騙。（圖／翻攝自threads）



還有假帳號貼出非舊振南出產的鳳梨酥包裝，表示這是讓朴彩英愛不釋手的純手工鳳梨酥，現在聯絡IG免費送，恐有誤導之嫌。警方對此表示，目前並未接獲此類詐騙報案。