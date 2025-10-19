　
社會 社會焦點 保障人權

Rosé演出開吃鳳梨酥！BLINK跟風女神同款　河道狂冒詐騙蹭仿款

▲▼女神同款在這！Rosé開唱吃鳳梨酥被神出　就是高雄在地品牌「舊振南」。（圖／讀者提供）

▲Rosé開唱吃鳳梨酥、喝珍奶，今日全台跟風女神同款。（圖／讀者提供）

記者許宥孺／高雄報導

BLACKPINK世巡高雄站首日昨（18）日演出完美落幕，其中一段畫面拍下Rosé在solo演出前，竟大啖台灣在地美食並露出驚喜又滿意的表情，隨後品牌被神出是50嵐珍奶和舊振南鳳梨酥，掀起全台BLINK跟風品嚐同款。不過threads上卻出現多篇疑似詐騙文，透過釣魚文字假冒可代購鳳梨酥，還有帳號宣稱留言免費送，不少熱心網友呼籲粉絲擦亮眼睛別受騙。

Rosé昨晚迎來solo演出前，大螢幕拍下她搭著車子現身，驚喜來一段可愛吃播，她先是嚐了一口台灣名產鳳梨酥，露出驚喜表情，又大吸一口珍奶，同樣讚嘆不覺。網友馬上神出，Rosét 吃的鳳梨酥是高雄在地品牌「舊振南」，而手搖飲料品牌則是50嵐的珍珠奶茶。

▲▼河道上飄出假帳號蹭Rosé賣仿牌鳳梨酥。（圖／翻攝自threads）

▲▼河道上飄出假帳號蹭Rosé賣仿牌鳳梨酥。（圖／翻攝自threads）

Rosé帶貨女王的魅力，讓今日的50嵐大排長龍，有網友分享，中午排隊波霸要等一小時以上，現場外送取餐品項全是波霸紅茶拿鐵。另有網友指出，Rosé吃的鳳梨酥品牌就有官網，粉絲可以線上訂購宅配，但現在河道上卻出現一堆蹭Rosé的鳳梨酥詐騙，並附上導購連結，呼籲民眾直接到專櫃買。

被指涉的帳號發文表示，「舊振南鳳梨酥庫存還有很多可以找我代購，bp演唱會同款鳳梨酥，不好吃不要錢，現在只需要199」、「10/17在機場送給Rosé一盒鳳梨酥，沒想到10/18在現場吃，現追蹤免費送一人一盒」。

▲▼河道上飄出假帳號蹭Rosé賣仿牌鳳梨酥。（圖／翻攝自threads）

▲假帳號透過釣魚文字疑似詐騙。（圖／翻攝自threads）

還有假帳號貼出非舊振南出產的鳳梨酥包裝，表示這是讓朴彩英愛不釋手的純手工鳳梨酥，現在聯絡IG免費送，恐有誤導之嫌。警方對此表示，目前並未接獲此類詐騙報案。

10/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／羅浮宮多件藏品被盜！蒙面人犯案過程曝光
明後天雨勢最劇烈　下周低溫剩20度
快訊／台中小巷傳惡臭　男房客「失聯10天」陳屍屋內
快訊／羅浮宮爆搶劫　緊急閉館1天
酒駕累犯開BMW撞死幼兒園女主任！　遭羈押禁見
王建民點出羅戈失利關鍵！
快訊／林立首打席全壘打！史上第2人　桃猿G2率先得分

今年棒球之神的劇本真的很神！引退球星林智勝跟胡金龍在球季最後一場出賽都炸裂之外，就連台鋼雄鷹的葉保弟在今年最後的一場球賽中也擊出逆轉全壘打，讓台鋼雄鷹在今年賽季保持五成勝率。不過也意外掀起一起討論，就是葉保弟擊出生涯首轟的這場球賽，球團找來專門為台鋼雄鷹主場應援曲的《火熱雄鷹樂團》，讓球迷在賽季結束之後議論紛紛，「現場演唱的威力太神了！」

小煜紅毯透視裝2點全看光　2造型出自她

高雄BLACKPINK鳳梨酥珍珠奶茶舊振南50嵐Rosé詐騙

