獨／嗩吶一響炸裂球場！葉保弟生涯首轟　澄清湖神秘力量曝

▲10月5日《火熱雄鷹》樂團來到澄清湖開唱 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今年棒球之神的劇本真的很神！引退球星林智勝跟胡金龍在球季最後一場出賽都炸裂之外，就連台鋼雄鷹的葉保弟在今年最後的一場球賽中也擊出逆轉全壘打，讓台鋼雄鷹在今年賽季保持五成勝率。不過也意外掀起一起討論，就是葉保弟擊出生涯首轟的這場球賽，球團找來專門為台鋼雄鷹主場應援曲的《火熱雄鷹樂團》，讓球迷在賽季結束之後議論紛紛，「現場演唱的威力太神了！」

10月5日台鋼雄鷹在澄清湖迎戰味全龍，這一場原訂在8月的比賽因雨延期來到10月，沒想到卻成了事關五成勝率的關鍵一戰，原本味全龍是一路領先，直到八局，葉保弟轟出逆轉三分砲，也是他的生涯首轟，一擊把味全龍打倒，也讓台鋼保有全年度的五成勝率。

▲樂團主唱艾維對於台鋼雄鷹的表現只有一句話說：「翅膀硬了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

這場比賽之後，讓球迷們津津樂道，認為棒球之神在今年的劇本寫得太好、也讓人難以想像，不過也有球迷討論，當天賽前邀請到專門為台鋼雄鷹唱應援曲的原唱樂團《火熱雄鷹樂團》到場親唱，其中當然也包含了葉保弟應援曲當中的嗩吶手林祐正，一連串的應援曲演唱當中，唯獨只有演出葉保弟這位球員的應援曲，是不是冥冥中有「加乘」效應，球迷們熱議：「是不是現場唱太有能量，直接召喚逆轉全壘打！」甚至有人留言：「那一聲嗩吶一響，全場氣勢就不一樣！」

主唱艾維受訪時笑說：「原本八月要辦，延期到十一月，真的等很久。能在主場最後一戰唱原創歌曲給球迷聽，真的很開心。」當她被記者提醒這場是「壓軸演出」又關乎球隊五成勝率時，艾維當場驚呼：「啊，我是壓軸嗎？那壓力有點大耶！」雖然台鋼雄鷹沒有達到五成勝率，不過也真的像是今年主題曲一樣，《翅膀硬了》。

在葉保弟的逆轉全壘打與《火熱雄鷹》樂團壓軸登台之下，台鋼雄鷹以最完美的方式結束球季，寫下屬於高雄主場的熱血篇章。而雖然球季已經結束，但《火熱雄鷹》樂團也表示在球季結束的這段時間，已經接受不少企業以及民間團提的邀約演出，他們要把這股神秘的力量傳遞給更多人，讓大家一起「翅膀硬了」。

▲台鋼雄鷹的在今年球季最終戰，寫下五成勝率。（圖／記者吳奕靖攝）