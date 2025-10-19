　
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

 記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區今（19）日凌晨發生一起死亡車禍！一部計程車行經路口時，撞上疑似闖紅燈的周姓女行人，周女送醫後不治。檢警上午於殯儀館辦理相驗程序，謝姓運將、周女家屬都到場，謝姓運將表示自己是家中經濟來源，有4個小孩要養，碰上行人帝王條款真的不知該怎麼辦，講到無奈之處一度哽咽，並向家屬下跪道歉。死者姊姊則盼檢方釐清事故原因，還給妹妹一個公道。

▲▼高雄女行人走斑馬線闖紅燈被撞飛。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲女行人走斑馬線疑似闖紅燈，被計程車撞飛送醫不治。（圖／記者吳世龍翻攝）

事發在19日凌晨1點多，警消接獲報案指出，鼓山區明誠三路發生交通事故，救護人員到場時，發現一名女子倒臥在地已失去生命跡象，緊急將她送醫救治。警方初步調查，當時35歲謝姓男子駕駛計程車，沿明誠三路西向東方向直行時，與沿南屏路北往南方向闖紅燈的48歲周姓女行人發生碰撞，周女送醫後不治。

警方於現場對謝姓男子實施酒測，確認沒有酒駕行為，詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。全案依過失致死罪嫌，將謝男移請高雄地檢署偵辦，檢警後續於今日上午辦理相驗程序。

▲▼獨／高雄女行人闖紅燈被計程車撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩。（圖／記者吳世龍攝）

▲謝姓運將表示自己是家中唯一經濟來源，面對行人帝王條款很無助。（圖／記者吳世龍攝）

謝姓運將被警方帶到殯儀館，眼神呆滯無助，記者上前詢問是否有話想說，謝男想了想，隨後表示，死者從他的左前方跑過去，他真的沒看到，因為該路口有一支測速照相機，一定會先減速，通過再加速，還沒加速就撞上了，根本就無法反應。

謝男說到無奈之處一度哽咽，他強調自己是照規矩綠燈通行，有新聞報導說他車速過快，對他很不公平，希望能澄清。謝男也透露，家裡有4個小孩要養，太太是家管，他是家中的經濟來源，碰到這事情，加上行人帝王條款，真的不知道該怎麼辦。

▲▼獨／高雄女行人闖紅燈被計程車撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩。（圖／記者吳世龍攝）

▲運將哽咽下跪道歉，周女媽媽、姊姊淚崩。（圖／記者吳世龍攝）

死者的姊姊、媽媽和前夫均到場，謝姓運將在相驗室外對周女家屬下跪道歉，周女媽媽跟姊姊哭得很傷心，面對謝姓運將突如其來的舉動，家屬似乎感到錯愕無語，最後僅周女母親揮揮手回應。

周女的姊姊表示，妹妹和前夫已離婚，兩人沒有小孩，目前和媽媽一起住，現職從事網拍工作，昨晚是跟朋友出門聚餐，接到警方通知相當的錯愕，她有看路口監視器的畫面，覺得很黑有點不清楚，也覺得計程車的車速應該過快，不然妹妹被撞後，怎麼會噴那麼遠？只希望檢察官能釐清事故的原因，還給妹妹一個公道。

10/18 全台詐欺最新數據

468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

