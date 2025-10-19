「中國天眼」立功　首次捕獲恆星黑子區射電暴訊號

▲本次觀測結果示意圖，右上方為觀測到的射電頻譜的一部分。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

北京大學地球與空間科學學院研究團隊近日利用「中國天眼」（500公尺口徑球面射電望遠鏡FAST），探測到一種新的來源於恆星黑子區域磁場的毫秒級射電暴。該成果填補人類對太陽系外恆星小尺度磁場認知的空白，相關成果近日在國際學術期刊「科學進步（Science Advances）」發表。

央視新聞報導，太陽磁場是驅動太陽活動的根源，這些磁活動通常源自太陽上局地的強磁場區域，如太陽黑子區域。在其他晚型恆星上，也存在著類似的磁活動現象，一些恆星（如活躍的M型恆星）上的磁活動比太陽上的更加劇烈、頻繁，對近鄰行星的宜居性有著顯著影響。

測量恆星小尺度磁場是探究恆星磁活動起源、評估其潛在空間天氣效應的關鍵。但長期以來，主流的恆星磁場測量方法（如塞曼多普勒成像）基本只能提供恆星全球性的大尺度磁場資訊，無法分辨恆星黑子區域的小尺度磁場結構。

「中國天眼」的高靈敏度射電觀測為黑子探測和研究提供了一種全新的、與光學手段互補的途徑。研究團隊通過探測恆星黑子上方局地磁場結構發出的射電訊號，可以約束黑子的尺度，了解其上方星冕磁場的強度和結構，準確地刻畫恆星黑子的性質。

目前，該研究團隊也在利用FAST觀測開展對年輕類日恆星、褐矮星、恆星-行星相互作用過程的探索，或將進一步拓展人類對恆星磁活動及其驅動的系外空間天氣現象的理解，為尋找系外宜居行星提供重要啟示。