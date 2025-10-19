　
國際

高市早苗爭取當女首相！維新會談合作「暫不入閣」　僅出任首相幕僚

▲▼日本自民黨黨總裁高市早苗15日與日本維新會共同代表吉村洋文、藤田文武進行談判。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨黨總裁高市早苗15日與日本維新會共同代表吉村洋文、藤田文武進行談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從公明黨退出聯立政權後，日本自民黨新任黨總裁高市早苗積極尋求與日本維新會的合作，期盼能成立聯立政權。針對日本為新會所提「12項政策」，據稱兩黨談判已進入最終階段，自民黨希望日本維新會派閣，但維新傾向「閣外協力」，不派人員入閣，僅透過首相輔佐官與國會運作參與執政，雙方將在20日正式達成協議。

根據《日本放送協會》，日本維新會今（19）日在大阪黨本部召開常任役員會，討論與自民黨的政策協議及政權合作模式。

會中，日本維新會共同黨代表吉村洋文（大阪府知事）、藤田文武等黨高層將針對過去與自民黨的談判內容進行說明，並確認向自民黨提出的12項政策要求，包括削減國會議員席次數達一成、大阪副首都構想以及強化企業政治獻金規範等，且獲得自民黨「大致接受」。

在政權架構方面，自民黨傾向日本維新會入閣，以確保政策執行及政權穩定，高市早苗甚至提出數個方案，但日本維新會希望保留彈性，不派閣僚，採「閣外協力」模式，觀察政策落實情況。

根據日媒《朝日新聞》，高市早苗昨（18）日已決定將日本維新會國會對策委員長遠藤敬任命為首相輔佐官，日本維新會則表明不派閣僚、副大臣或政務官。遠藤敬目前為衆議院大阪第18區議員，曾當選5屆，在執政黨與在野黨擁有廣泛人脈，將協助高市政權推進政策並順利與國會協商。

據悉，首相輔佐官能在首相官邸設辦公室，針對政策立案與實務執行給予建議，通常首相會聘用與自身親近的議員或是前任官員擔任首相輔佐官。

雙方在16、17日完成政策協議的最終磋商，僅剩合作細節待確認。高市早苗原本希望日本維新會入閣，在聯立政權共同承擔責任，但日本維新會內部認為應避免完全與自民黨合體。吉村洋文也表示，如何推動實現政策才是首要考量，而非追求閣內職位。

隨著立憲民主黨、國民民主黨等在野勢力整合困難，自民黨在21日召開的臨時國會首相指名選舉中，高市早苗當選首相的可能性極大。

