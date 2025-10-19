風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

▲風神颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到「風神颱風」的共伴效應，北、東部可能有致災性降雨，雨勢將持續到週三。明天起北台灣轉涼、低溫下探20度。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至週三(19至22日)受到「秋颱效應」(風神外圍環流與東北季風共伴效應)影響，北、東明顯降雨、需防「大量降雨」致災，其中以北部山區及東北部機率最高，其次為北部平地，花蓮、台東亦應注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天開始變天降溫。（圖／中央氣象署）

中南部則受中央山脈屏障影響較小，明日、週二(20、21日)亦有局部短暫降雨的機率。今日至週三北台高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強、氣溫逐日緩降(降幅約3度)；明(20日)起北台明顯轉涼、最低溫約能降至20度左右。今日各地區氣溫為：北部22至30度、中部23至35度、南部23至36度、東部22至32度。

▲北北基宜大雨特報。



週四至週六(23至25日)風神減弱遠離，台灣受「東北季風」影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，北部山區及東北部仍需注意局部豪雨發生的機率；北台持續偏涼。

▲明(20)日8時風神已進入南海，台灣仍受「秋颱效應」(風神外圍環流與東北季風共伴效應)形成的雨帶影響。（圖／洩天機教室）

「輕颱風神」下午進入南海，朝西北前進，在海南島東方海面，逐漸轉向西南，路徑不確定範圍(紅框)分布在其兩側(左圖)。明(20)日)8時風神已進入南海，台灣仍受「秋颱效應」(風神外圍環流與東北季風共伴效應)形成的雨帶影響。