生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「風神」不能小看！1因素雨彈4天連炸3地區　專家警告關注焦點

▲▼風神潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲風神潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署） 

記者葉國吏／綜合報導　

第24號颱風「風神」今晨生成，跟東北季風的共伴效應預計明天就會開始影響台灣，民間氣象愛好粉專發文提醒，以目前預測有三地區將與最為劇烈，提醒千萬不可小看這次颱風。

民間氣象愛好粉專「觀氣象看天氣」今早發文指出，風神颱風將穿過菲律賓中部陸地並進入南海，進入南海後，由於剛好來到太平洋高壓邊緣，路徑會略為偏北、西北移動，此時偏北的程度就十分關鍵，將直接影響到南北氣流交會的位置，若交會帶剛好離台灣北部陸地很靠近，累積雨量就會十分可觀。

▲▼民間氣象愛好粉專發文指出，以目前預測有三地區將與最為劇烈，提醒千萬不可小看這次颱風。。（圖／翻攝臉書／觀氣象看天氣）

▲民間氣象愛好粉專發文指出，以目前預測有三地區將與最為劇烈，提醒千萬不可小看這次颱風。（圖／翻攝臉書／觀氣象看天氣）

依照目前模式預測，「桃園以北、宜蘭及北花蓮」一帶，會是此次共伴效應影響最為劇烈的地區，特別是從19日晚上開始到22日降雨最為明顯，根據歐、美模式，從19日起五日累積雨量上看300-500毫米。

雖然依現在的預測，風神颱風距離台灣最近還有500公里，感覺很遠，但並不是颱風距離遠，對於台灣的影響就很小喔！不是喔！此次東北季風也扮演重大角色，與颱風所帶來的兩股氣流交會，所造成的共伴降水，才是此次關注的焦點！

風神颱風

