不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文42606票、郝龍斌29356票

▲鄭麗文投票，支持者喊加油。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選今（18日）登場，全台33萬名黨員於上午8時至下午4時間陸續投票。黨中央於總部設置開票中心，下午4時起同步開票，預計今晚6時前揭曉結果。《ETtoday新聞雲》全程直擊開票過程。

17:09票數更新／鄭麗文14305票、郝龍斌9318票、羅智強2908票

17:24票數更新／鄭麗文22929票、郝龍斌15254票、羅智強4749票

17:33票數更新／鄭麗文27823票、郝龍斌18321票、羅智強5543票

17:43票數更新／鄭麗文30999票、郝龍斌20439票、羅智強6217票



18:10票數更新／鄭麗文42606票、郝龍斌29356票、羅智強8326票

國民黨主席選舉今天登場，上午8時開始投票，下午4時結束投票後進行開票。黨主席候選人鄭麗文一大早身著國旗裝前往投票，熱情支持者趁機搶合照高喊「妳要給我們戰力！」鄭麗文受訪時說，自己昨晚十點多就睡了，是這兩個月來睡最早的一天，也睡得很好，今天精神抖擻，希望國旗裝可以帶來最大、最強的運氣。

另一位候選人郝龍斌上午前往芝山巖投票，郝龍斌表示，今天是從從容容準備迎接勝利，並透露昨晚台中市長盧秀燕有傳簡訊給他，幫他加油打氣。

蔣萬安上午在投票前的市政行程被媒體堵訪時表示，相信今天黨主席選舉後，會是國民黨內團結的開始。

▼ 國民黨主席選舉郝龍斌投票 。（圖／記者呂佳賢攝）