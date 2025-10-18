　
    • 　
>
政治

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文42606票、郝龍斌29356票

▲鄭麗文投票，支持者喊加油。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲鄭麗文投票，支持者喊加油。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選今（18日）登場，全台33萬名黨員於上午8時至下午4時間陸續投票。黨中央於總部設置開票中心，下午4時起同步開票，預計今晚6時前揭曉結果。《ETtoday新聞雲》全程直擊開票過程。

17:09票數更新／鄭麗文14305票、郝龍斌9318票、羅智強2908票

17:24票數更新／鄭麗文22929票、郝龍斌15254票、羅智強4749票

17:33票數更新／鄭麗文27823票、郝龍斌18321票、羅智強5543票

17:43票數更新／鄭麗文30999票、郝龍斌20439票、羅智強6217票

18:10票數更新／鄭麗文42606票、郝龍斌29356票、羅智強8326票

國民黨主席選舉今天登場，上午8時開始投票，下午4時結束投票後進行開票。黨主席候選人鄭麗文一大早身著國旗裝前往投票，熱情支持者趁機搶合照高喊「妳要給我們戰力！」鄭麗文受訪時說，自己昨晚十點多就睡了，是這兩個月來睡最早的一天，也睡得很好，今天精神抖擻，希望國旗裝可以帶來最大、最強的運氣。

另一位候選人郝龍斌上午前往芝山巖投票，郝龍斌表示，今天是從從容容準備迎接勝利，並透露昨晚台中市長盧秀燕有傳簡訊給他，幫他加油打氣。

蔣萬安上午在投票前的市政行程被媒體堵訪時表示，相信今天黨主席選舉後，會是國民黨內團結的開始。

▼ 國民黨主席選舉郝龍斌投票 。（圖／記者呂佳賢攝）

▼ 國民黨主席選舉郝龍斌投票 。（圖／記者呂佳賢攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

快訊／已經跟鄭麗文表達恭喜！　朱立倫：希望國民黨一定要團結

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文42606票、郝龍斌29356票

翻車？爆黃國昌「移花接木」　律師發函：截圖確為雙方對話

國民黨主席選舉北市投票率不到4成　黃呂錦茹低調現身投票

國民黨新主席將揭曉　黃揚明：若得票率低於4成「當選即跛腳」

點名王美花「台新大門神」　凌濤：輝達案不用說清楚嗎？

國民黨主席鄭麗文、郝龍斌激戰　投票率估破五成、6點結果出爐

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

快訊／已經跟鄭麗文表達恭喜！　朱立倫：希望國民黨一定要團結

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文42606票、郝龍斌29356票

翻車？爆黃國昌「移花接木」　律師發函：截圖確為雙方對話

國民黨主席選舉北市投票率不到4成　黃呂錦茹低調現身投票

國民黨新主席將揭曉　黃揚明：若得票率低於4成「當選即跛腳」

點名王美花「台新大門神」　凌濤：輝達案不用說清楚嗎？

國民黨主席鄭麗文、郝龍斌激戰　投票率估破五成、6點結果出爐

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文領先郝龍斌逾1萬千千票

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

50％晶片產能轉美國？蕭美琴：布局非一夕可成

國民黨新主席將揭曉　黃揚明：若得票率低於4成「當選即跛腳」

內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

翻車？週刊爆黃國昌「移花接木」　律師發函：截圖確為雙方對話

藍內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

國民黨主席選舉登場！33萬黨員投票下午4點截止　11／1全代會交接

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

蔣萬安牽寶貝兒搖「卡加布列島」　三寶反應「超I」緊抓爸爸手

國民黨主席選舉北市投票率不到4成　黃呂錦茹低調現身投票

國民黨主席選舉北市投票率不到4成　黃呂錦茹低調現身投票

國民黨主席今（18日）進行投票，預計傍晚5點多接近6點左右揭曉投票結果。過去因為大罷免捲入不實連署案的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，8月交保後久未參加公開行程，上午低調現身台北市黨部的投票所投票。看到「老長官」來投票，現場黨工、志工驚呼不斷，還有人上前擁抱，給她打氣。

國民黨新主席將揭曉　黃揚明：若得票率低於4成「當選即跛腳」

國民黨新主席將揭曉　黃揚明：若得票率低於4成「當選即跛腳」

藍黨魁鄭麗文、郝龍斌激戰　投票率估破五成

藍黨魁鄭麗文、郝龍斌激戰　投票率估破五成

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

卓伯源戴幸運小物！投票日提改革3箭拚8萬票當選

卓伯源戴幸運小物！投票日提改革3箭拚8萬票當選

國民黨黨主席選舉郝龍斌鄭麗文羅智強

