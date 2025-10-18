向媽姐求籤盼投資順利！他衝銀行要領630萬...結果真的遇上貴人

▲洪男（右）一度向員警聲稱自己取款是為了償還賭債。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名洪姓男子遇到網路假投資詐騙，日前至銀行臨櫃要求提款630萬元現金，還一度向員警聲稱自己取款是為了償還賭債，經警方苦勸，才打消領款念頭，他還說，前往銀行前，曾向媽祖求籤、盼獲得指引，沒想到真正的「貴人」就是幫他阻詐的警方和行員。

台中市第四警分局指出，大墩派出所上週接獲台新銀行南屯分行通報，1名洪姓男子神情緊張地要求臨櫃提款630萬元鉅款，聲稱自己是要用來購買黃金，行員擔心洪男遭詐，通報警方到場了解。

警方到場後，洪男對於提領用途避重就輕，對銀樓名稱、聯絡方式無法回答，期間他還一度改口，稱自己其實是被賭債纏身，不還錢會有性命之憂，「懇請」警方相信他。

員警認為洪的說法前後矛盾，要求察看手機內容，發現洪男的Line對話中，對方說詞全是詐欺集團慣用的假投資話術。警方再三追問，洪才坦承是對方要求他，若遇到銀行提問，就以買黃金為由搪塞；他還說，提款前因內心忐忑不安，特地前往媽祖廟求籤，希望獲得指引。

第四警分局表示，詐騙手法日益翻新，常利用「假投資」、「假借貸」、「假交友」等話術誘使民眾匯款或提領鉅款，呼籲民眾若接獲不明投資邀約或指示匯款提領金錢，務必提高警覺，立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。