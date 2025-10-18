鬼切三寶害騎士閃不掉撞進車底　10路人衝上前抬車搶命畫面曝

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區東興路昨（17）日晚間發生交通事故，1輛銀色轎車從外側車道「鬼切」左轉，後方行駛於內線車道的廖姓機車騎士閃避不及，從後方迎面撞上，瞬間被卡在車底動彈不得，周遭一群見義勇為的路人見狀，立刻上前將車抬起，把騎士從車底救出，傷勢不輕，幸經送醫治療，騎士暫無生命危險。

▲銀色轎車從外側車道「鬼切」左轉，後方行駛於內線車道的廖姓機車騎士閃避不及，從後方迎面撞上，瞬間被卡在車底動彈不得。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，36歲陳姓男子昨晚7時11分駕駛銀色轎車，沿東興路二段外側車道向左迴轉，欲跨越雙黃線往五權五路行駛；25歲廖姓騎士同向車道沿內側車道直行，陳男左轉時，廖男從後方追撞。

▲一群見義勇為的路人見狀，立刻上前將車抬起，把騎士從車底救出。（圖／記者白珈陽翻攝）

路口監視器顯示，陳男行駛在外側車道，突然左轉進內側車道，後方騎車的廖男來不及閃躲，直接撞上，地面一度擦出火花，隨後廖男就被捲入車底。

監視器還拍下，車禍發生後1名路人白衣男子上前察看，隨即又有約10人靠近關心，大家看到廖男被卡在車底，眾人合力將轎車抬起，協助將機車拉出，並且救出受困的廖男。

警方獲報到場查處，肇事的陳男沒有受傷，廖男則臉部、身體、四肢多處擦挫傷，意識清楚，送醫治療暫無生命危險；雙方經酒測無酒精反應，初判肇因是陳男違規變換車道，將依法制單舉發，詳細車禍原因及經過，將由交通大隊進一步分析鑑定。

▲警消獲報到場處理。（圖／民眾提供）