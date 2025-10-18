他上網學投資衰淪人頭戶　詐團「4層陷阱」手法曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）被指控將個人郵局帳戶提供給詐團使用，導致4名受害者遭騙錢，共計損失20萬元；不過，小豪到案之後堅稱自己是在找工作時，被介紹去學習投資加密貨幣。橋頭地院法官表示，經查，小豪確實受到詐團「4層陷阱」誘導，最終裁定他無罪。

▲小豪跟著「老師」只是學習投資，沒想到卻是誤入詐團陷阱，自己還因此挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪被指控在2023年10月間將自己名下的郵局帳戶資料提供給「方老師」使用，結果導致4名受害者被詐團騙了20萬元，他也因此挨告。

小豪辯稱，他在網路上尋找工作，意外加入一個LINE群組，再經由群組內的指導員介紹認識「方老師」，「方老師」說要帶他學習投資加密貨幣，這才會依照對方的指示操作買幣、轉匯，整個過程中他都不知道此事涉及犯罪。

橋頭地院法官檢視小豪的所有對話紀錄，發現確實是某舊衣回收組織先找上小豪，並表明要招募服飾試穿員，還要求填寫履歷表，接著介紹一名人事指導員給他；人事指導員一邊介紹加入群組A領取獎金的方式，一邊說要介紹「方老師」給小豪。

然後，小豪加入群組A，裡面有多名成員頻繁傳送「謝謝老師」等訊息，他才終於動心，決定聯繫「方老師」了解領取任務獎金的方案，進而開始依照「方老師」的指示操作買幣、轉匯。

法官表示，小豪至少受到詐團4層引導，最後落入「方老師」等人以投資教學名義設置的詐財陷阱，他在主觀上欠缺實行3人以上共同詐欺取財、洗錢及期約對價提供金融帳戶的犯意，最終認定此案檢方證據不足，裁定小豪無罪，全案仍可上訴。