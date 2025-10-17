　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

H級辣模公審前夫「欠錢消失」　PO半裸照尋人：你們有信心追我了

▲辣模辛尤里公開產前產後照。（圖／翻攝自辛尤里臉書）

▲辣模辛尤里。（圖／翻攝自辛尤里臉書，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

以「H級辣模」身分在網路爆紅的辛尤里，今年6月突然曬出孕肚照，承認懷孕並透露早已生過一胎，讓粉絲相當震驚。她日前順利產下寶寶，17日卻突然發文尋找欠債的前夫。

辛尤里與結婚僅3個月的老公宣布離婚後，17日發文揭露前夫欠了她不少錢，甚至因賭博而人間蒸發。她強調，這位前夫是香港人，並非新加坡的那位（但新加坡的也欠更多），還在臉書寫下，「欠我很多錢，又一直躲我電話，賭博賭到消失。」辛尤里表示，自己不打算再和對方見面，並請粉絲如果在香港粉嶺遇到他，可以幫忙「打個招呼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

欠我很多錢，又一直躲我電話，賭博賭到消失（跟新加坡那個不同人喔，這是香港的，但新加坡的欠更多） 其實我覺得面相真的是從心裡生出來的，感覺他越長越畸形，就是看到會讓人反感 還好離婚離得好，後面沒煩惱，但借我消遣一下當作利息 在香港...

辛尤里發佈於 2025年10月17日 星期五

辛尤里也自嘲，離婚後心情輕鬆，還開玩笑說可以拿前夫消遣一下當作利息。她認為，前夫的面相越來越讓人反感，自己的人生故事很勵志，也鼓勵粉絲看完前夫的條件後更有信心追求她，「我真的是樸實無華的公主，追求被愛而已。」

▲▼辛尤里。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

▲▼辛尤里。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

▲辛尤里高鐵廁所自拍。（圖／翻攝自辛尤里IG）

▲辛尤里高鐵廁所自拍。（圖／翻攝自辛尤里IG）

辣模辛尤里無罩買串燒。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里yuiyui）

▲▼辛尤里。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
康熙毒舌合體！「4分鐘連珠炮開戰」　陳漢典吳宗憲全中槍
小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵
小S復出這天「長相超像大S」！　一票網友認證冒雞皮：太神奇
小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」
阿Ken、安心亞被問交往機率　1回答全場暴動
快訊／小S「我有帶姊來」：她的一部份在項鍊裡面
小S派翠克宣布「獎金全捐花蓮」！
小S淚曝S媽近況大哭！　「她說我得獎，或許能填滿她心裡的洞」
小S哽咽哭唱「最親愛的姐妹」　Lulu台下淚崩！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

H級辣模公審前夫「欠錢消失」　PO半裸照尋人：你們有信心追我了

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

50歲後「1部位骨折」死亡率達2成！　醫警告：勿輕忽骨質疏鬆

準風神＋東北季風雙夾擊！輝達AI示警「雨下到紫爆」　整周一路濕

迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

男友突1舉動「晚上就會求歡」　她秒看穿！一票妹子共鳴：超準

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

H級辣模公審前夫「欠錢消失」　PO半裸照尋人：你們有信心追我了

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

50歲後「1部位骨折」死亡率達2成！　醫警告：勿輕忽骨質疏鬆

準風神＋東北季風雙夾擊！輝達AI示警「雨下到紫爆」　整周一路濕

迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

男友突1舉動「晚上就會求歡」　她秒看穿！一票妹子共鳴：超準

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！　一票網友認證冒雞皮：太神奇

金鐘獎／康熙毒舌合體！「4分鐘連珠炮開戰」　陳漢典吳宗憲全中槍

金鐘時尚／網友票選江宏傑紅毯最帥！胡宇威、小煜並列拿下第二

台灣虎航9月獲利1.45億元、年減23％　單月EPS 0.32元

金鐘獎／小S項鍊藏思念「我有帶姊來」：她的一部份在這裡面

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

勞動部雲嘉南分署成果展！　邀「謝老大」談品牌重塑與數位轉型

金鐘時尚／小S戴近億元珠寶＋黑禮服優雅現身　合體蔡康永淚憶大S

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

生活熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

進口菜農藥超標「一票人以為沒吃」　菜販卻曝驚人真相

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

更多熱門

相關新聞

即／被控家暴「甜心議員」　誠泰文教董座反擊了

即／被控家暴「甜心議員」　誠泰文教董座反擊了

誠泰文教基金會董事長林致光，因被前妻「甜心議員」林穎孟控告家暴傷害，17日在律師陪同下到台北地院開庭，在夫妻失和新聞後首度曝光的林致光否認犯罪，並聲請勘驗林穎孟蒐證的手機影片，法官裁示12月12日再次開庭，屆時將傳喚林穎孟出庭作證。

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

孕婦攝取咖啡因不影響胎兒健康　醫：每天可喝1.5杯中杯美式

孕婦攝取咖啡因不影響胎兒健康　醫：每天可喝1.5杯中杯美式

家暴男逼妻給30萬才肯離婚　結局超慘

家暴男逼妻給30萬才肯離婚　結局超慘

21歲男「護妻」撂人扁攤商！被捕後離婚了

21歲男「護妻」撂人扁攤商！被捕後離婚了

關鍵字：

辛尤里辣模孕婦離婚債務

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

金鐘獎／小S哭著走出來！抱著蔡康永崩潰

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

粿粿爆婚變！范姜彥豐「黑底白字」突轉發7個月前閃照

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面