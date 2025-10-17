H級辣模公審前夫「欠錢消失」　PO半裸照尋人：你們有信心追我了

▲辣模辛尤里。（圖／翻攝自辛尤里臉書，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

以「H級辣模」身分在網路爆紅的辛尤里，今年6月突然曬出孕肚照，承認懷孕並透露早已生過一胎，讓粉絲相當震驚。她日前順利產下寶寶，17日卻突然發文尋找欠債的前夫。

辛尤里與結婚僅3個月的老公宣布離婚後，17日發文揭露前夫欠了她不少錢，甚至因賭博而人間蒸發。她強調，這位前夫是香港人，並非新加坡的那位（但新加坡的也欠更多），還在臉書寫下，「欠我很多錢，又一直躲我電話，賭博賭到消失。」辛尤里表示，自己不打算再和對方見面，並請粉絲如果在香港粉嶺遇到他，可以幫忙「打個招呼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

欠我很多錢，又一直躲我電話，賭博賭到消失（跟新加坡那個不同人喔，這是香港的，但新加坡的欠更多） 其實我覺得面相真的是從心裡生出來的，感覺他越長越畸形，就是看到會讓人反感 還好離婚離得好，後面沒煩惱，但借我消遣一下當作利息 在香港... 由辛尤里發佈於 2025年10月17日 星期五

辛尤里也自嘲，離婚後心情輕鬆，還開玩笑說可以拿前夫消遣一下當作利息。她認為，前夫的面相越來越讓人反感，自己的人生故事很勵志，也鼓勵粉絲看完前夫的條件後更有信心追求她，「我真的是樸實無華的公主，追求被愛而已。」