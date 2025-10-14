五分埔火爆衝突！21歲男「護妻」撂人圍毆攤商…落網後離婚了

▲五分埔商圈發生黑衣人聚眾教訓攤商。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市發生一起大哥為挺老婆聚眾圍毆攤商暴力事件，21歲蔡姓女子在去年11月8日在五分埔商圈發生行車糾紛，進而與攤商口角爭執。21歲張姓男子為護妻出面，夥同2名黑衣人圍毆攤商，最終不但被捕，還因此離了婚，得不償失。

信義警方表示，案發當晚約8時50分，蔡姓妻子駕車載孫姓女友人，行經信義區五分埔商圈時，遇到一名老婦人擋道。蔡女搖下車窗提醒「阿嬤你擋到路了！」未料一旁的鍾姓攤商誤會，以為女駕駛在欺負老人家，於是上前嗆聲理論。蔡女感覺受辱，氣憤之下致電找丈夫來「討面子」，張男當下電召2名友人率小弟到現理論。

張男透過綽號「小鹿」的友人，號召楊男、李男等數名黑衣人，晚間9時37分抵達五分埔公園旁，經過蔡女與孫女指認後，鎖定鍾姓攤商的位置，眾人接著便上前包圍、出手毆打。鍾男當場遭多名黑衣人拳腳圍毆，出現前額、胸背及四肢多處瘀傷與擦傷等傷勢。

警方獲報到場時，黑衣人鳥獸散。信義分局立即成立專案小組，調閱監視器追查涉案車輛，警方向北檢緊急申請拘票，11日陸續在板橋、中壢等地拘提張嫌等3人到案，全案依聚眾鬥毆與傷害罪嫌移送法辦。張嫌本為愛妻出頭、率眾圍毆攤商，不過事件發生後，2人感情生變，同年12月16日正式離婚。警方呼籲民眾處理糾紛須保持理性，以免衍生暴力問題遭檢警追訴。

