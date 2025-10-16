打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

▲日男原以為能安心享受晚年生活，卻在退休當天收到妻給的「禮物」，人生規劃備受衝擊。（示意圖／視覺中國）



記者曾羿翔／綜合報導

日本一名男子投入職場43年，在65歲退休時，能領退休金3000萬日圓（約新台幣600萬元）、月領27萬日圓（約新台幣5.4萬元）年金，以及自身存款達6000萬日圓（約新台幣1201萬元），原以為能安心享受晚年生活，卻在退休當天，接到來自妻子的「禮物」，徹底顛覆了人生規劃。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，這名男子A先生在大學畢業後進入大型銀行，適逢日本泡沫經濟時代，他全心投入工作，不僅平日加班到深夜，週末也常陪同上司與客戶打高爾夫，幾乎無暇顧及家庭與個人生活。直到39歲才結婚，但婚後依然長年忙碌，缺席大多數家庭時光。

儘管妻子性格溫和，從未抱怨他的應酬與忙碌，但長期下來，逐漸感到被冷落與忽視。生日、結婚紀念日常被遺忘，兩人幾乎沒有共度週末的回憶。這樣的婚姻關係終於在他退休當天達到臨界點。

當天，他剛回到家，妻子捧著花束迎接，並說：「辛苦你了，接下來希望你能自由生活。我想為自己而活。」花束中夾帶的竟是一份離婚協議書。她坦言這段婚姻讓她感到孤單多年，決心在他退休後重新開始人生。

根據日本法律，配偶有權在離婚時申請「年金分割」，A先生因此需將每月27萬日圓的年金分出一半，連同3000萬日圓退休金與6000萬日圓存款也須平分。雖然他不願離婚，但妻子態度堅決，甚至表示若不同意就會申請調解。最終，A先生只得接受協議，孤身面對老後生活；而妻子則重新投入職場，展開新生。

專家指出，這類「熟年離婚」在日本愈趨常見，許多夫妻在孩子長大或退休後，才發現關係早已失衡。即使經濟無虞，若忽略彼此情感交流與陪伴，仍可能面臨晚年重大變局。