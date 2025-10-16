家暴男逼妻給30萬才肯離婚　「身家歸零」結局更慘

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）被指控家暴妻子，甚至在雙方協議離婚時，開口索討30萬元才肯同意，如今他沒有收入、沒有財產，需要子女扶養。但子女提告請求免除對父親阿強的扶養義務，日前獲得台南地院法官裁定准許。

▲阿強離婚前對妻子家暴，離婚後仍不照顧子女，最後老了反被子女放生。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強在婚姻關係存續期間，對當時尚未成年的兩名子女未盡到教養及扶養之責，全家的經濟來源全靠妻子一人承擔，他不僅不幫忙支付家庭生活費用，還反過來向妻子索討錢財，甚至一喝酒就家暴。

阿強的妻子為了保護子女，決定離婚，阿強卻在雙方協議離婚時，開出條件「30萬元」，逼迫妻子去借錢，得手後才同意離婚。然而，阿強離婚之後，依舊沒有提供任何扶養費，也沒有照顧過子女。

多年過去了，阿強的子女認為，父親在他們尚未成年時，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，因而決定向法院提告，請求免除他們對父親的扶養義務。

台南地院法官表示，經查，阿強目前的收入、財產總額都是0，確實需要子女扶養，但對於上述指控，阿強均未提出異議，可見他當年確實沒有盡到扶養子女的義務，且情節已達重大程度，如今子女請求免除對父親的扶養義務，依法為有理由，最終裁定准許，全案仍可抗告。

