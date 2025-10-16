　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

▲新北水溝深處傳微弱貓鳴。（圖／新北市動保處提供）

▲小貓幸運地回歸家庭。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處日前接獲民眾通報，於新莊區建安街一帶水溝發現有小貓受困。動保處獲報後立即派員趕赴現場，發現小貓受困於水溝深處，救援難度較高。動保員方英傑靈機一動，利用束線帶將捕蟲網桿與五金行老闆提供的拖把棍連結，自製成長約3公尺的救援工具，成功將小貓救出。

經動保處獸醫師初步檢查，小貓僅有輕微失溫，並無明顯外傷，隨即進行基礎檢查與醫療照護，後續也已順利找到新家。動保處提醒，貓咪天性好奇，喜歡探索狹縫與隱蔽空間，飼主應平時檢視居家環境，以防意外發生。

▲新北水溝深處傳微弱貓鳴。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員順利救出小貓。

通報人黃小姐表示，清晨聽到水溝中傳出小貓叫聲，聲音逐漸微弱，便立即通報動保處。動保員方英傑指出，水溝環境昏暗，小貓雙手攀附溝壁，下半身泡在污泥中，體力明顯不支。由於一般捕貓網僅約1.5公尺，無法觸及，救援過程相當危急。五金行老闆陳先生也熱心提供拖把協助，見到救援成功，感到十分欣慰。

新北市每年動物救援案件近2萬件，類型多元，包括受困涵洞、溪邊、快速道路或引擎蓋內等，需依地形與動物特性妥善處置，考驗救援人員的體力與應變能力。為提升效率，動保處定期舉辦教育訓練，並成立毛寶貝醫療中心，提供受傷動物適當收容與醫療照護，維護動物福利。

動保處長楊淑方表示，動物救援案件挑戰多元，常需仰賴民眾第一時間通報，才能順利完成救援。民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線，或動保處24小時通報電話02-2959-6353。同時也提醒，遇到動保人員執行救援時，請勿圍觀喧嘩，以免驚嚇動物。

▲新北水溝深處傳微弱貓鳴。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員現場DIY救援工具。

▲新北水溝深處傳微弱貓鳴。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員用毛巾給予小貓保暖。

【更多新聞】

►代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

►「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

►亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

►金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

►新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」
MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖
全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈
打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生
日本傳奇製作人過世　遺言致歉粉絲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

支持多元共融！新北身障就業成果展開跑　體驗互動闖關送好禮

新北最大場就博會10／18登場　70廠商釋出3500職缺等您來

桃園市2025國際青年創意美學競賽登場　展現技藝與創意

《雲林縣志》年底結案　讓每個雲林人都在書中被看見

機捷A7站區外新闢道路工程開工　張善政：管冪工法確保地基穩固

老化體驗寓教於樂　官田國中生模擬「變老」生活學尊老也學關懷

雲林海線新據點「蕃薯會社醫療所」啟用　長輩看診不再舟車勞頓

嘉基黃漢群攜手特搜隊　挺進花蓮災區搶救受困民眾

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

支持多元共融！新北身障就業成果展開跑　體驗互動闖關送好禮

新北最大場就博會10／18登場　70廠商釋出3500職缺等您來

桃園市2025國際青年創意美學競賽登場　展現技藝與創意

《雲林縣志》年底結案　讓每個雲林人都在書中被看見

機捷A7站區外新闢道路工程開工　張善政：管冪工法確保地基穩固

老化體驗寓教於樂　官田國中生模擬「變老」生活學尊老也學關懷

雲林海線新據點「蕃薯會社醫療所」啟用　長輩看診不再舟車勞頓

嘉基黃漢群攜手特搜隊　挺進花蓮災區搶救受困民眾

缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」　勞動部：三原則研擬中

貝魯琪退讓！瑟麗絲戴《拿坡里的美麗傳說》　榮獲「義大利奧斯卡」搖身新女神

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

大巨蛋秀泰影城搶先開箱！7座特殊影廳創全台之最　一日限定半價體驗

雀巢計畫全球裁1.6萬人　股價飆漲7.6％

OPPO旗艦機Find X9系列登場　天璣9500+2億哈蘇長焦對尬vivo

李千娜婚紗照曝光！舞台劇搶先曝光婚禮場景　「笑容縫隙埋下了壓抑」

百萬網紅魚乾「開箱翻轉布丁」　試吃曝甜度1.5倍：不會再買！

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

【這話太戳心啦】湘荷妹妹找不到媽媽緊張喊「我很擔心你」

地方熱門新聞

官員帶頭退出中央救災群組挨批　花蓮縣府回應了

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

在地照顧最溫暖！樂活七股龍山、義合日照雙雙奪「優等」肯定

桃園ROT綠能水資源中心　沼氣發電系統啟用

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

機電整合國手陳勁達、謝育翰　挑戰亞洲技能賽

國道掉落鐵片釀車損警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

藍軍再轟烏山頭水庫種電民眾不信政府數據在喝髒水

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

全運會開幕！預期1.5萬人潮湧虎尾　

箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

更多熱門

相關新聞

新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

新北市長侯友宜今（16日）到新北市立聯合醫院三重院區訪視關懷農漁民長者健康檢查，與農漁民一起體驗彈力帶伸展樂活操，訓練肌力並促進關節活動，同時宣布明年起新北首推「雙保（飽）PLUS健檢+」福利政策，升級新北農漁民福利，除了原有的農保補助及農漁民長者健檢外，自2026年度起加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府全力協助，營造新北從農好環境。

新北就博會10／18登場　70廠商釋出3500職缺

新北就博會10／18登場　70廠商釋出3500職缺

翁騎車自摔迷途　警循藥袋查身分助返家

翁騎車自摔迷途　警循藥袋查身分助返家

從人力到健康福利加碼　侯友宜：做清潔隊最佳後盾

從人力到健康福利加碼　侯友宜：做清潔隊最佳後盾

新北水利局全國下水道評鑑獲特優　市政會議獻獎

新北水利局全國下水道評鑑獲特優　市政會議獻獎

關鍵字：

新北市新莊小貓動保員救援水溝

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面