新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

▲小貓幸運地回歸家庭。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處日前接獲民眾通報，於新莊區建安街一帶水溝發現有小貓受困。動保處獲報後立即派員趕赴現場，發現小貓受困於水溝深處，救援難度較高。動保員方英傑靈機一動，利用束線帶將捕蟲網桿與五金行老闆提供的拖把棍連結，自製成長約3公尺的救援工具，成功將小貓救出。

經動保處獸醫師初步檢查，小貓僅有輕微失溫，並無明顯外傷，隨即進行基礎檢查與醫療照護，後續也已順利找到新家。動保處提醒，貓咪天性好奇，喜歡探索狹縫與隱蔽空間，飼主應平時檢視居家環境，以防意外發生。

▲動保員順利救出小貓。

通報人黃小姐表示，清晨聽到水溝中傳出小貓叫聲，聲音逐漸微弱，便立即通報動保處。動保員方英傑指出，水溝環境昏暗，小貓雙手攀附溝壁，下半身泡在污泥中，體力明顯不支。由於一般捕貓網僅約1.5公尺，無法觸及，救援過程相當危急。五金行老闆陳先生也熱心提供拖把協助，見到救援成功，感到十分欣慰。

新北市每年動物救援案件近2萬件，類型多元，包括受困涵洞、溪邊、快速道路或引擎蓋內等，需依地形與動物特性妥善處置，考驗救援人員的體力與應變能力。為提升效率，動保處定期舉辦教育訓練，並成立毛寶貝醫療中心，提供受傷動物適當收容與醫療照護，維護動物福利。

動保處長楊淑方表示，動物救援案件挑戰多元，常需仰賴民眾第一時間通報，才能順利完成救援。民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線，或動保處24小時通報電話02-2959-6353。同時也提醒，遇到動保人員執行救援時，請勿圍觀喧嘩，以免驚嚇動物。

▲動保員現場DIY救援工具。

▲動保員用毛巾給予小貓保暖。