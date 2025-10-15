同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

記者詹詠淇／台北報導

2026地方選舉開始加溫，民進黨台南市長初選「妃憲之爭」競爭激烈，立委林俊憲、陳亭妃更在今（15日）同一天公布競選歌曲，林俊憲找來金曲歌王謝銘祐助陣，量身創作《憲予你》；陳亭妃則說，《風吹風吹台南起妃》這是首等了8年的競選歌曲。

▲民進黨立委林俊憲舉辦「競選歌曲發表記者會」，邀請台南金曲歌王謝銘祐為其創作並親自演唱全新競選歌曲《憲予你》。（圖／記者湯興漢攝，下同）

林俊憲今日與多次榮獲金曲獎肯定、長年投入推廣台語音樂與台南文化的歌手謝銘祐召開記者會，發表為林俊憲量身創作的競選歌曲《憲予你》。謝銘祐曾寫出多首膾炙人口的歌曲，但創作音樂數十年的他，卻是首次專門為一位政治人物寫歌，因為他深信，「林俊憲能帶給台南更好的未來。」這首歌不僅為林俊憲而作，也是他寫給家鄉台南的一封「家書」；《憲予你》，也就是「獻」給所有台南市民。

謝銘祐在現場演唱《憲予你》一曲，談及創作理念，表示從他認識林俊憲以來，總是看到他四處在為台南奔走，因此就有了靈感，巧妙將「憲」字轉為「奉獻」、「現在」的意象，輕快溫暖的曲調更讓人彷彿身處台南溫暖的陽光下，充滿對這座城市未來的盼望與期許。

談及為何會幫政治人物寫歌而且選擇的是林俊憲？謝銘祐打趣地說，因為他跟林俊憲是台南一中的學長學弟，當然要幫學長一個忙。他進一步表示，台南人重情重義，「情」當然是講情分、講交情，「義」則講求為人正派、忠誠，而林俊憲都符合，自己身為台南市民，當然希望家鄉未來由合適的人來帶領，所以才願意情義相挺，為林俊憲首度幫忙寫歌。

林俊憲與謝銘祐對談的過程中，也談到對台南未來藝文產業的規劃。林俊憲提出，將盤點公有場地，包括閒置房舍、廢校或糖廠倉庫，改造成「本土歌曲展演基地」，提供低租金、高品質的發表場地，支持本土歌曲創作團隊與青年音樂人。他同時計畫整合文化中心及社區展演空間，定期舉辦本土歌曲發表活動，鼓勵台南歌手持續創作，打造台南成為本土音樂創作的文化首都，讓市民全年都能欣賞到優質本土音樂。

記者會上，媒體也關心，謝銘祐其實是幫總統賴清德創作競選歌曲的老師，今天找謝銘祐來，是加深跟賴總統的連結？林俊憲回應，應該是說，謝銘祐的歌曲被賴總統選去，那時候謝銘祐也不知道，所以他才很感動的感謝對方，這是謝銘祐第一次為政治人物、候選人專門量身定做來寫歌曲，當然，賴總統選謝銘祐的歌曲《路》，幾乎也是台灣人朗朗上口的名曲。

陳亭妃則說，這是首等了8年的競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，她蹲點37區8年，這首競選歌曲也蹲點了8年，用女性顧家、疼家、愛家的心來顧台南這個家。《風吹風吹台南起妃》從旋律到歌詞，描繪的不是華麗口號，而是台南人的日常。春天、夏天、秋天、冬天，一年四季的風，吹拂著嘉南平原、吹過巷弄老厝，也吹進每一位台南人的心，就像一位女性的輕聲呼喚，「愛看顧這個家」，也是從政始終如一的信念。

陳亭妃表示，她用女性的細膩與柔軟，用「顧家、疼家、愛家的心」，一步一腳印地守護這座城市。從托育到長照，從教育到防災，從文化保存到城市再生，她始終相信，政治不是權力的角力，而是把城市當成家、把市民當成家人。

「蹲點8年、準備8年，就是希望能與台南攜手守護台南」，陳亭妃強調，她走進每一個社區、每一個市場、每一個長輩的家，不只是傾聽民意，更是為了讓台南的每一個角落都被看見、被照顧。歌曲最後唱道，「風吹風吹，要往叨位飛？阮要帶著台南的夢，勇敢來飛。」也象徵陳亭妃對台南的承諾—要帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。「台南是我一生的牽手，這個家，我會堅持守護」。