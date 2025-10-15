單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

▲朝野協商 。（圖／翻攝國會頻道）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（15日）召集黨團協商，討論「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，針對藍委馬文君日前抓包國防度編列高達1132億預算，其中更編列8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水。經朝野協商，國防部與朝野溝通結果，飲用水部分同意刪除4億，座椅部分則總共刪除4770萬。

針對今日協商，海委會國家海洋研究院一筆10.9億的海底震測探勘經費，民眾黨團總召黃國昌認為，如果按照《預算法》的話，這筆預算應該要全部刪掉，回到一般年度預算處理，但民眾黨決定只刪2億。

管碧玲提議，能不能變成凍結1億5000萬，然後每個會期都會提出書面報告，不過國民黨立委羅智強反對，認為這樣的討論是平行宇宙，既然沒有共識，不如保留送院會表決。但管碧玲馬上請求，「不要，一保留，我就會哭，一表決、一毛錢都沒了。」但經協商後仍無共識，韓國瑜最後裁示，該提案送院會處理。

另，針對馬文君日前揭露，國防部聯合作戰中心要購買每張5萬元的長官座椅；兵棋室編列的設備更新預算為3045萬元，會議桌椅的預算就高達250萬元。國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍。

不過事前馬文君已與國防部溝通順暢，大部分都維持原預算，不過在引發爭議的聯合作戰中心整修案預算，國防部與馬文君、張啟楷達成協議，自砍4770億5千元。

另外戰備飲用水部分，除馬文君外、翁曉玲、民眾黨團都提案要刪除。翁曉玲表示，國防部次長有去找他討論，但對於戰備水這麼貴還是無法接受因此提案刪減7億。國防部長顧立雄則說，希望可以刪除4億，留下3億來作業。最終朝野皆同意刪除4億，留3億。



