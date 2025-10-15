　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

▲▼朝野協商 。（圖／翻攝國會頻道）

▲朝野協商 。（圖／翻攝國會頻道）

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（15日）召集黨團協商，討論「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，針對藍委馬文君日前抓包國防度編列高達1132億預算，其中更編列8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水。經朝野協商，國防部與朝野溝通結果，飲用水部分同意刪除4億，座椅部分則總共刪除4770萬。

針對今日協商，海委會國家海洋研究院一筆10.9億的海底震測探勘經費，民眾黨團總召黃國昌認為，如果按照《預算法》的話，這筆預算應該要全部刪掉，回到一般年度預算處理，但民眾黨決定只刪2億。

管碧玲提議，能不能變成凍結1億5000萬，然後每個會期都會提出書面報告，不過國民黨立委羅智強反對，認為這樣的討論是平行宇宙，既然沒有共識，不如保留送院會表決。但管碧玲馬上請求，「不要，一保留，我就會哭，一表決、一毛錢都沒了。」但經協商後仍無共識，韓國瑜最後裁示，該提案送院會處理。

另，針對馬文君日前揭露，國防部聯合作戰中心要購買每張5萬元的長官座椅；兵棋室編列的設備更新預算為3045萬元，會議桌椅的預算就高達250萬元。國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍。

不過事前馬文君已與國防部溝通順暢，大部分都維持原預算，不過在引發爭議的聯合作戰中心整修案預算，國防部與馬文君、張啟楷達成協議，自砍4770億5千元。

另外戰備飲用水部分，除馬文君外、翁曉玲、民眾黨團都提案要刪除。翁曉玲表示，國防部次長有去找他討論，但對於戰備水這麼貴還是無法接受因此提案刪減7億。國防部長顧立雄則說，希望可以刪除4億，留下3億來作業。最終朝野皆同意刪除4億，留3億。


 

10/14 全台詐欺最新數據

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

相關新聞

明赴立院報告　林佳龍：中國仍是台灣最大外部威脅

明赴立院報告　林佳龍：中國仍是台灣最大外部威脅

立法院外交及國防委員會明（16日）邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。林佳龍在書面報告中針對當前我國面臨的外部局勢、「總合外交」迄今重要進展或具體成果，以及規劃增編明年外交部部預算進行說明。林佳龍在報告中提到，中國仍然是台灣最大的外部威脅；而外交部明年度預算較今年度增加109億餘元，主因是面對中國外交預算逐年大幅擴增，若我外交資源和能量未能獲得提升，恐難與中國的強烈攻勢及巨大資源抗衡。

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

美國會挺台參與環太平洋軍演　顧立雄：靜待美方最後決定

美國會挺台參與環太平洋軍演　顧立雄：靜待美方最後決定

美國防部「囤購關鍵礦物」　砸10億美元抗中

美國防部「囤購關鍵礦物」　砸10億美元抗中

海鋒士兵洩雄二飛彈操作書給中共　國防部：已採損害管控降低影響

海鋒士兵洩雄二飛彈操作書給中共　國防部：已採損害管控降低影響

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

月圓國慶，好運連發！

