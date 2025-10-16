美傳願暫停加稅換稀土出口管制　陸已讀不回：多次闡明立場

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部9日連續祭出多項稀土及技術出口管制措施，被認為是衝著美國而來，美國隨即也提出要對大陸商品課徵100％關稅回擊。美國財長貝森特（Scott Bessent）昨（15）日透露，若大陸停止實施新的稀土出口管制政策，美國可能將對中國商品的暫停關稅措施延長3個月以上。此言論被視為欲和緩雙邊緊張情勢，然而，大陸官方似乎並不領情。

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

大陸外交部發言人林劍今（16）日在例行記者會上被問及此事，媒體還強調美國總統川普準備在不久的將來與大陸國家主席習近平會晤。對此，林劍強調，「我們已多次闡明在稀土出口管制和中美經貿問題上的立場。」代表大陸官方不願在此議題上做出更多說明和讓步。

據了解，大陸提出「稀土出口管制」的相關措施時，被外界認為是和美國採取的半導體出口管制有「異曲同工」之法，旨在以優勢產業迫使在貿易談判上能換取更多籌碼。

然而，大陸商務部及外交部則宣稱，稀土及技術出口管制是為了要「促進合規貿易，保障全球產業鏈、供應鏈安全穩定」並避免部分境外組織和個人將原產中國的稀土管制物項直接或者加工後再轉移、提供給有關組織和個人，直接或間接用於軍事等敏感領域，對中國國家安全和利益造成重大損害或潛在威脅，對國際和平穩定造成不利影響，有損防擴散國際努力。

至於美國欲對大陸商品課徵100％關稅，大陸官方則抱持強硬態度並多次強調，「打，奉陪到底；談，大門敞開。」

