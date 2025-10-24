高雄廢校探險驚見男屍「死亡逾1周」　64萬YouTuber嚇壞急報案

▲旗山分局的轄區內發現一名男子陳屍車內。（圖／取自旗山分局）

記者吳奕靖／高雄報導

一個有64.6萬訂閱的YouTuber頻道前往高雄市美濃區一家廢棄的學校進行探險，結果沒想到卻發現一輛車上有一具男屍，警方初步調查後排除他殺，相關死因還有待釐清，不過由於影片內容疑似已經觸碰到了法律界線，高雄市衛生局不排除介入調查。

這起案件是在17日晚上八點多，兩名網紅前往美濃這家廢棄學校進行探險，根據拍攝的影片，他們才進到學校沒有多久，就發現一部車輛內有一名男子，而且現場飄有屍臭味，於是打電話通報員警，警方抵達查看之後，確定男子已經死亡，經過初步勘驗，初步研判死亡時間已經有一週。而兩名網紅把這個探險過程錄下來，製作成影片上傳到網路，不過內容疑似涉及違反相關法令，高雄市衛生局表示不排除會有進一步動作。

旗山分局公布新聞稿表示，死者為48歲的廖姓男子，目前已經排除外力介入，也通知家屬到場製作筆錄，檢察官也在20日進行相驗與解剖程序。至於網紅將影片PO網部分，衛生局認定恐怕已經違反相關法令之虞，要求市警局應儘速妥善處理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995