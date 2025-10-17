日本熊襲死傷創紀錄！網友拍照「秒懂熊爪震撼威力」：是金鋼狼？

▲日本今年熊患頻傳。5月14日，熊隻出現在北海道斜里町，位於知床半島國家公園。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著氣候變遷以及山林作物減少，日本今年熊患頻傳！統計指出，隨著岩手縣北上市某山林當中發現一名遭熊襲擊而死亡的男性遺體，今年截至10月為止因遇熊襲擊而身亡者為7人，創下歷年來紀錄，而9月日本全國共有39人遇害，也創下過去十年以來的紀錄。網友更貼出照片，指出路邊柱子疑似遭熊爪以驚人威力破壞。

根據《日本新聞網》，日本環境省公布最新統計資料，隨著8日被發現陳屍於岩手縣北上市某深山的70多歲男性遺體，於15日確定因遇熊襲擊而死亡，日本全國今年遭熊襲擊的死者達到7人，不僅超越2023年的年度數據，更創下統計以來的新紀錄。另外，岩手縣北上市某溫泉附近的山林中，也有一名60歲男性溫泉員工的遺體，周圍還有熊隻遊竄。

日媒《秋田朝日放送》也指出，秋田縣15日晚間至昨（16）日也接連傳出有2人遇熊襲擊的事件，一名在市區街道遛狗的64歲男性住戶晚間9時30分遭到體長約1公尺的熊隻襲擊，造成頭部撕裂傷，幸好生命沒有大礙，該地點位於秋田大學10公尺處的大學棒球場附近，而在30分鐘前也有民眾目擊有2頭熊出沒。

另外，16日上午7時，秋田縣大館市一名在自家田園耕作的86歲女性，也慘遭熊隻襲擊，造成臉部受傷。

日本一名網友「akarisan1212」便在社群平台X貼出一張驚悚的相片，表示在青森縣陸奧市的路旁柱子疑似遭熊爪破壞，經過前後相片比對發現，原本柱子上印有「陸奧市」（むつ市）的白色字樣，豈料之後的相片卻出現滿滿的爪印，覆蓋住白色文字，讓許多網友感到相當驚恐。

其他網友留言，「這已經是金鋼狼了吧！沒想到熊爪竟然連鐵柱都能破壞」、「是在陸奧市的哪裡」、「之前我來過這裡耶，而且還是一個人散步」、「也有可能是鹿用牠的角破壞的」、「是對我們有不滿嗎」、「這是對陸奧市宣戰吧」。