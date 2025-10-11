高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

▲高雄一名女子酒醉昏睡，險遭前男友侵犯。（示意圖／pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導



高雄一名王姓男子趁前女友因飲酒與服藥昏睡、無法抗拒時，於旅館內意圖性侵未遂，近日遭橋頭地方法院依《刑法》乘機性交未遂罪判處有期徒刑兩年，緩刑五年，並須接受保護管束與三場次法治教育課程。

案件發生於2022年1月19日晚間，王男與前女友A女、其兄長及兄嫂（化名小琪）一同到高雄某KTV歡唱飲酒。當晚A女除飲酒外，也服用了藥物，導致醉態明顯、神智不清，無法自行行走。三人結束聚會後，攙扶她前往光華大旅社休息。

根據判決書內容，當小琪進入浴室盥洗時，王男見房內僅剩自己與昏睡中的A女，竟起色心，趁機將對方內褲脫至大腿處，準備進行性交行為。所幸小琪盥洗完畢即將出來，王男擔心行為曝光，才倉皇中止犯行並為A女穿回內褲。翌日A女醒來後哭訴遭遇，並向友人透露事件經過，隨後報警處理，全案因此曝光。

案件審理期間，王男起初否認犯行，後因小琪出庭作證，才坦承不諱。法院審酌其利用被害人無法抗拒之情形，行為極不可取，然考量其最終認罪、與被害人達成和解並賠償損害，且A女亦同意予以從輕發落，最終判處兩年徒刑，緩刑五年，須於一年內完成法治教育三場，並接受保護管束。

法院特別指出，儘管王男未得逞，已明確構成乘機性交未遂罪，其行徑嚴重侵害被害人性自主，對其身心造成長遠影響，應予強烈譴責。判決仍可上訴。



