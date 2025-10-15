　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警上午動員「秀肌肉」...下午收兵了

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

本月9日國慶連假前夕的下午，因竊盜案遭通緝的男子邱勝明，在台北車站大廳東一門的牆壁旁，直接性侵一名喝醉的外籍女遊客，且整個過程還被民眾拍下，警方直到民眾報案才動手抓人，事隔6天經媒體披露後，鐵路警察局於今（15日）上午10時許，動員警力在站區巡邏，但是《ETToday新聞雲》記者在下午4時許再走訪現場，卻發現警力早已「收兵」，未見任何警力在現場巡邏。

據了解，台北市最重要的運輸樞紐「台北車站」，國慶連假前夕的9日下午4時許，在北車大廳發生一起離譜性侵案件，因竊盜罪被通緝的男子邱勝明，將另名喝醉酒的外籍籍女遊客拖到東一門圍牆邊性侵得逞，整個過程都被民眾拍下，但是鐵路警察卻渾然不知，直到民眾報案警方趕往逮人調查後，才發現邱男原來是竊盜通緝犯。

▲▼鐵路警察在台北車站大廳站崗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北車站爆發通緝犯性侵案，鐵警上午派警員巡邏，下午「全收兵」，被質疑是作秀。（圖／記者呂佳賢攝）

27歲的陳小姐表示，看到新聞當下覺得相當震驚，怎麼會發生這樣的事情，因為台北車站遊客、外國客人都蠻多的，沒有想到在公共場合會發生這樣的事情，警察巡邏並沒有實質上的幫助，只是看到警察當下可以驅趕一些人，沒有巡邏還是一樣會發生這樣的事情。

▲▼性侵案爆發鐵警大動作找警員巡邏，但是到下午卻沒有發現任何警力在場，只有街友重新復出。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼性侵爆發鐵警大動作找警員巡邏，但到下午卻沒有發現任何警力在場，只有街友重新復出。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼性侵案爆發鐵警大動作找警員巡邏，但是到下午卻沒有發現任何警力在場，只有街友重新復出。（圖／記者黃彥傑攝）

台北車站在大廳直接發生性侵案件，且受害外籍女疑似喝醉還被拖行性侵，整個過程沒有守望巡邏的警員、保全員甚至車站人員發現，卻被其他旅客拍下整個過程，也讓人不免質疑，這樣的守望密度、安全聯防網也令人堪憂。

但是台鐵對此事表達遺憾，也表示針對將針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望增加至3次以上；由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作；對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導；協請台北市政府社會局加強無家者輔導安置。

▲▼性侵案爆發鐵警大動作找警員巡邏，但是到下午卻沒有發現任何警力在場，只有街友重新復出。（圖／記者黃彥傑攝）

但是《ETtoday新聞雲》記者發現，早上鐵路警察局發現有大批媒體在台北車站，就立刻派出警力到場巡邏，看似加強安全維護，但是下午4時許記者再度前往現場，卻發現毫無警力在場巡邏，民眾對此也質疑根本就是在作秀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
單價120元戰備水挨轟　國防部同意刪4.4億元預算
9100萬賣出大安區豪宅！婦拒繳1569萬奢侈稅慘了
雲豹韓援三本柱亮相！　核彈級女神真面目曝
快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭
快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治
風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨
迎接BLACKPINK　陳其邁社群帳號「頭髮變粉紅色」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

彰化連環車禍！女駕駛服感冒藥精神不濟　追撞路邊2車

偷宮廟香油錢「狡猾變裝」製造斷點　連江警追到高雄逮人

台南城西掩埋場火警！濃煙竄天　消防15車29人灌救

快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警上午動員「秀肌肉」...下午收兵了

桃園小一生成大花臉！母PO文控導師漠視　教育局還原真相

台北車站離譜性侵案　馬籍學生還原過程：沒人發現很意外

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

彰化連環車禍！女駕駛服感冒藥精神不濟　追撞路邊2車

偷宮廟香油錢「狡猾變裝」製造斷點　連江警追到高雄逮人

台南城西掩埋場火警！濃煙竄天　消防15車29人灌救

快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警上午動員「秀肌肉」...下午收兵了

桃園小一生成大花臉！母PO文控導師漠視　教育局還原真相

台北車站離譜性侵案　馬籍學生還原過程：沒人發現很意外

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

北車大廳性侵案全台傻眼！　主播宋燕旻祭防身3招：一定要提高警覺

探索未來職場從國中開始　台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

蔣萬安下午會見鄭麗文　讚國民黨需要戰力反擊民進黨胡作非為

劉若英再入圍金馬影后「感覺像新人」　最怕走紅毯跪求：照片挑好看一點

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

陳美鳳私下0架子暖舉曝光！　八點檔女星秒懂「她被叫一姐」原因

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

搶「小台積電」4萬元有找！0052分割1拆7　11／26重新上市

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

北市20多歲女倒垃圾險被當街性侵

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

士檢抄剿3億槍毒走私　「勾惡律師」栽了

快訊／新北檢偵訊0分鐘　館長2罪名15萬元交保

更多熱門

相關新聞

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

國慶連假前夕，一名邱姓通緝犯在台北車站大廳東一門的牆壁旁，性侵一名喝醉的香港籍女子，且整個過程還被民眾拍下，卻沒有警察在場發現任何不法行為，直到民眾報案才動手抓人；拍下整個過程的馬來西亞籍學生表示相當離譜，所以才請同行的台灣友人幫忙報警處理。

少女遭性侵多年「全家人都涉案」

少女遭性侵多年「全家人都涉案」

當眾性侵「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

當眾性侵「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

北車女子遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施：增鐵警守望密度

北車女子遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施：增鐵警守望密度

北車當眾性侵案　柳采葳批鐵路警察巡邏不夠頻繁

北車當眾性侵案　柳采葳批鐵路警察巡邏不夠頻繁

關鍵字：

北車大廳通緝犯性侵

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面