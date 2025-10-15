北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警上午動員「秀肌肉」...下午收兵了

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

本月9日國慶連假前夕的下午，因竊盜案遭通緝的男子邱勝明，在台北車站大廳東一門的牆壁旁，直接性侵一名喝醉的外籍女遊客，且整個過程還被民眾拍下，警方直到民眾報案才動手抓人，事隔6天經媒體披露後，鐵路警察局於今（15日）上午10時許，動員警力在站區巡邏，但是《ETToday新聞雲》記者在下午4時許再走訪現場，卻發現警力早已「收兵」，未見任何警力在現場巡邏。

據了解，台北市最重要的運輸樞紐「台北車站」，國慶連假前夕的9日下午4時許，在北車大廳發生一起離譜性侵案件，因竊盜罪被通緝的男子邱勝明，將另名喝醉酒的外籍籍女遊客拖到東一門圍牆邊性侵得逞，整個過程都被民眾拍下，但是鐵路警察卻渾然不知，直到民眾報案警方趕往逮人調查後，才發現邱男原來是竊盜通緝犯。

▲台北車站爆發通緝犯性侵案，鐵警上午派警員巡邏，下午「全收兵」，被質疑是作秀。（圖／記者呂佳賢攝）



27歲的陳小姐表示，看到新聞當下覺得相當震驚，怎麼會發生這樣的事情，因為台北車站遊客、外國客人都蠻多的，沒有想到在公共場合會發生這樣的事情，警察巡邏並沒有實質上的幫助，只是看到警察當下可以驅趕一些人，沒有巡邏還是一樣會發生這樣的事情。



▲▼性侵爆發鐵警大動作找警員巡邏，但到下午卻沒有發現任何警力在場，只有街友重新復出。（圖／記者黃彥傑攝）

台北車站在大廳直接發生性侵案件，且受害外籍女疑似喝醉還被拖行性侵，整個過程沒有守望巡邏的警員、保全員甚至車站人員發現，卻被其他旅客拍下整個過程，也讓人不免質疑，這樣的守望密度、安全聯防網也令人堪憂。

但是台鐵對此事表達遺憾，也表示針對將針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望增加至3次以上；由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作；對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導；協請台北市政府社會局加強無家者輔導安置。

但是《ETtoday新聞雲》記者發現，早上鐵路警察局發現有大批媒體在台北車站，就立刻派出警力到場巡邏，看似加強安全維護，但是下午4時許記者再度前往現場，卻發現毫無警力在場巡邏，民眾對此也質疑根本就是在作秀。